Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg
Bloomberg: шесть стран ЕС поддержали инициативу Франции по пошлинам против США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные пошлины против ЕС после 1 августа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Все больше членов Евросоюза хотят, чтобы блок активировал свой самый мощный торговый инструмент против США, если две стороны не достигнут приемлемого соглашения к 1 августа, а (президент США - ред.) Дональд Трамп осуществит свою угрозу и введет 30-процентные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера США. Более полдюжины европейский столиц поддерживают возглавляемую Францией инициативу по использованию так называемого инструмента против принуждения. Несколько государств-членов более осторожны, а другие пока не высказали свою позицию", - говорится в сообщении агентства.
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По словам источников, этот вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник.
Еврокомиссар Майкл Макграт ожидает, что соглашение с США будет достигнуто к 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.