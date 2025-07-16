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Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.07.2025
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16:33 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/initsiativa-2029508195.html
Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg
Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.07.2025
Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg
Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:33:00+03:00
2025-07-16T16:33:00+03:00
сша
франция
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные пошлины против ЕС после 1 августа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Все больше членов Евросоюза хотят, чтобы блок активировал свой самый мощный торговый инструмент против США, если две стороны не достигнут приемлемого соглашения к 1 августа, а (президент США - ред.) Дональд Трамп осуществит свою угрозу и введет 30-процентные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера США. Более полдюжины европейский столиц поддерживают возглавляемую Францией инициативу по использованию так называемого инструмента против принуждения. Несколько государств-членов более осторожны, а другие пока не высказали свою позицию", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, этот вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник. Еврокомиссар Майкл Макграт ожидает, что соглашение с США будет достигнуто к 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250714/kallas-2029121305.html
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сша
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сша, франция, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
США, Франция, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg

Bloomberg: шесть стран ЕС поддержали инициативу Франции по пошлинам против США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные пошлины против ЕС после 1 августа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Все больше членов Евросоюза хотят, чтобы блок активировал свой самый мощный торговый инструмент против США, если две стороны не достигнут приемлемого соглашения к 1 августа, а (президент США - ред.) Дональд Трамп осуществит свою угрозу и введет 30-процентные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера США. Более полдюжины европейский столиц поддерживают возглавляемую Францией инициативу по использованию так называемого инструмента против принуждения. Несколько государств-членов более осторожны, а другие пока не высказали свою позицию", - говорится в сообщении агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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14 июля, 22:44
По словам источников, этот вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник.
Еврокомиссар Майкл Макграт ожидает, что соглашение с США будет достигнуто к 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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