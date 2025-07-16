https://ria.ru/20250716/ingushetiya-2029529318.html

Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора

Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора - РИА Новости, 16.07.2025

Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора

Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора на реке Асса стоимостью около 13 миллиардов рублей, он поможет решить многолетнюю... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:29:00+03:00

2025-07-16T17:29:00+03:00

2025-07-16T17:30:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора на реке Асса стоимостью около 13 миллиардов рублей, он поможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в республике, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В этом году в нашей республике будет запущено строительство современного водозабора на реке Асса мощностью до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Этот масштабный проект сможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в регионе", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что о проблеме с водоснабжением в регионе докладывал на встречах с президентом России, ситуация была озвучена и в Совете Федерации, спикер которого Валентина Матвиенко поддержала проект. По итогам проделанной работы в федеральный бюджет на 2027 год были заложены более 3,9 миллиарда рублей на строительство водозабора на реке Асса. После обращения региональных властей удалось перенести финансирование части работ на 2025-2026 годы, они будут начаты уже в этом году. "Цель проекта – обеспечить жителей региона качественной питьевой водой, соответствующей всем современным стандартам экологической безопасности… Новый водозабор позволит стабильно снабжать население жизненно важным ресурсом. Проект предусматривает прокладку водовода не только от Алкуна до насосных станций в городе Карабулак, но и вторым этапом продлить его до города Малгобека", - отметил глава Ингушетии. Кроме того, по его словам, новая система водоснабжения обеспечит водой горные населенные пункты Галашки и Мужичи, а замена магистрального водовода от Карабулака до Малгобека, который в настоящее время находится в ветхом состоянии, обеспечит стабильную подачу воды в Малгобекский район. "Общая стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, составляет 12,9 миллиарда рублей. По мере выделения средств работы будут выполняться до 2030 года. Особое внимание при возведении водозабора будет уделено экологической безопасности. Проектировщики тщательно следят за тем, чтобы не нанести вред окружающей среде", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20250714/ingushetiya-2029113684.html

https://ria.ru/20250627/ingushetiya-2025827016.html

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республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов