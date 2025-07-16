Рейтинг@Mail.ru
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
17:29 16.07.2025 (обновлено: 17:30 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ingushetiya-2029529318.html
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора - РИА Новости, 16.07.2025
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора на реке Асса стоимостью около 13 миллиардов рублей, он поможет решить многолетнюю... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:29:00+03:00
2025-07-16T17:30:00+03:00
республика ингушетия
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957415846_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_c92357b17691ed2527d2c5beac5d9ade.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора на реке Асса стоимостью около 13 миллиардов рублей, он поможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в республике, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В этом году в нашей республике будет запущено строительство современного водозабора на реке Асса мощностью до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Этот масштабный проект сможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в регионе", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что о проблеме с водоснабжением в регионе докладывал на встречах с президентом России, ситуация была озвучена и в Совете Федерации, спикер которого Валентина Матвиенко поддержала проект. По итогам проделанной работы в федеральный бюджет на 2027 год были заложены более 3,9 миллиарда рублей на строительство водозабора на реке Асса. После обращения региональных властей удалось перенести финансирование части работ на 2025-2026 годы, они будут начаты уже в этом году. "Цель проекта – обеспечить жителей региона качественной питьевой водой, соответствующей всем современным стандартам экологической безопасности… Новый водозабор позволит стабильно снабжать население жизненно важным ресурсом. Проект предусматривает прокладку водовода не только от Алкуна до насосных станций в городе Карабулак, но и вторым этапом продлить его до города Малгобека", - отметил глава Ингушетии. Кроме того, по его словам, новая система водоснабжения обеспечит водой горные населенные пункты Галашки и Мужичи, а замена магистрального водовода от Карабулака до Малгобека, который в настоящее время находится в ветхом состоянии, обеспечит стабильную подачу воды в Малгобекский район. "Общая стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, составляет 12,9 миллиарда рублей. По мере выделения средств работы будут выполняться до 2030 года. Особое внимание при возведении водозабора будет уделено экологической безопасности. Проектировщики тщательно следят за тем, чтобы не нанести вред окружающей среде", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20250714/ingushetiya-2029113684.html
https://ria.ru/20250627/ingushetiya-2025827016.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957415846_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_5dd256f0dcce182ac29f804814dbb3b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов
Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора

Строительство водозабора стоимостью почти 13 млрд руб начинается в Ингушетии

© Фото : Махмуд-Али Калиматов/TelegramГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2025 году начинают строительство современного водозабора на реке Асса стоимостью около 13 миллиардов рублей, он поможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в республике, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В этом году в нашей республике будет запущено строительство современного водозабора на реке Асса мощностью до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Этот масштабный проект сможет решить многолетнюю проблему с водоснабжением в регионе", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Власти Ингушетии одобрили три инвестпроекта на три миллиарда рублей
14 июля, 20:54
Он напомнил, что о проблеме с водоснабжением в регионе докладывал на встречах с президентом России, ситуация была озвучена и в Совете Федерации, спикер которого Валентина Матвиенко поддержала проект. По итогам проделанной работы в федеральный бюджет на 2027 год были заложены более 3,9 миллиарда рублей на строительство водозабора на реке Асса. После обращения региональных властей удалось перенести финансирование части работ на 2025-2026 годы, они будут начаты уже в этом году.
"Цель проекта – обеспечить жителей региона качественной питьевой водой, соответствующей всем современным стандартам экологической безопасности… Новый водозабор позволит стабильно снабжать население жизненно важным ресурсом. Проект предусматривает прокладку водовода не только от Алкуна до насосных станций в городе Карабулак, но и вторым этапом продлить его до города Малгобека", - отметил глава Ингушетии.
Кроме того, по его словам, новая система водоснабжения обеспечит водой горные населенные пункты Галашки и Мужичи, а замена магистрального водовода от Карабулака до Малгобека, который в настоящее время находится в ветхом состоянии, обеспечит стабильную подачу воды в Малгобекский район.
"Общая стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, составляет 12,9 миллиарда рублей. По мере выделения средств работы будут выполняться до 2030 года. Особое внимание при возведении водозабора будет уделено экологической безопасности. Проектировщики тщательно следят за тем, чтобы не нанести вред окружающей среде", - подчеркнул Калиматов.
Открытие молодежного центра - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ингушетия получит почти 200 млн рублей на создание молодежных центров
27 июня, 14:22
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала