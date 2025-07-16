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Сенатору Грэму* важно привлечь внимание к своей персоне, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
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11:38 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029416232.html
Сенатору Грэму* важно привлечь внимание к своей персоне, заявили в Госдуме
Сенатору Грэму* важно привлечь внимание к своей персоне, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Сенатору Грэму* важно привлечь внимание к своей персоне, заявили в Госдуме
Американскому сенатору Линдси Грэму* важно привлечь внимание к собственной персоне, вся его "пустая политическая деятельность" сводится к антироссийской... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:38:00+03:00
2025-07-16T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американскому сенатору Линдси Грэму* важно привлечь внимание к собственной персоне, вся его "пустая политическая деятельность" сводится к антироссийской риторике, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм*, включенный в перечень террористов и экстремистов в РФ, заявил ранее, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу. "Известный своей русофобской позицией Грэм*, делая такие заявления, очередной раз вышел за рамки дозволенного", - сказал Белик. Он считает, что Грэм* в политике пытался создать себе образ непримиримого критика и борца, но и этот образ больше напоминает карикатуру. "Стоит напомнить, что он то критиковал Дональда Трампа, то выступал с заявлениями в его защиту. Грэму* важно привлечь внимание к собственной персоне. Тема России не дает ему покоя десятилетия. Складывается впечатление, что вся его пустая политическая деятельность сводится к антироссийской риторике", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что сейчас Грэм* "с пеной у рта" пытается продвинуть свой законопроект о введении 500-процентных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, но сенат США пока приостановил движение этого документа. "Грэм* цепляется за любые звучащие против нашей страны заявления и раздувает шумиху. И эти громкие слова Грэма* о сравнении России и Ирана призваны спровоцировать шум в информационном пространстве, какой-то реальной сути они не несут, однако в любом случае заявлять подобное в публичном пространстве – недопустимо", - заключил он. Ранее Грэм* внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции в случае отказа России от перемирия с Украиной. Документ предполагает, в частности, 500-процентные пошлины на импорт нефти, газа, урана и других российских товаров в те страны, которые продолжают их закупать.* включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html
https://ria.ru/20250716/senator-2029415775.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий белик, госдума рф
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Госдума РФ
Сенатору Грэму* важно привлечь внимание к своей персоне, заявили в Госдуме

Депутат Белик: сенатору Грэму важно привлечь внимание к своей персоне

© AP Photo / Jim Cole, FileЛиндси Грэм*
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Jim Cole, File
Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американскому сенатору Линдси Грэму* важно привлечь внимание к собственной персоне, вся его "пустая политическая деятельность" сводится к антироссийской риторике, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм*, включенный в перечень террористов и экстремистов в РФ, заявил ранее, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле".
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа
15 июля, 06:13
Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу.
"Известный своей русофобской позицией Грэм*, делая такие заявления, очередной раз вышел за рамки дозволенного", - сказал Белик.
Он считает, что Грэм* в политике пытался создать себе образ непримиримого критика и борца, но и этот образ больше напоминает карикатуру.
"Стоит напомнить, что он то критиковал Дональда Трампа, то выступал с заявлениями в его защиту. Грэму* важно привлечь внимание к собственной персоне. Тема России не дает ему покоя десятилетия. Складывается впечатление, что вся его пустая политическая деятельность сводится к антироссийской риторике", - добавил парламентарий.
Депутат отметил, что сейчас Грэм* "с пеной у рта" пытается продвинуть свой законопроект о введении 500-процентных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, но сенат США пока приостановил движение этого документа.
"Грэм* цепляется за любые звучащие против нашей страны заявления и раздувает шумиху. И эти громкие слова Грэма* о сравнении России и Ирана призваны спровоцировать шум в информационном пространстве, какой-то реальной сути они не несут, однако в любом случае заявлять подобное в публичном пространстве – недопустимо", - заключил он.
Ранее Грэм* внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции в случае отказа России от перемирия с Украиной. Документ предполагает, в частности, 500-процентные пошлины на импорт нефти, газа, урана и других российских товаров в те страны, которые продолжают их закупать.
* включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме
Вчера, 11:33
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
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