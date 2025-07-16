https://ria.ru/20250716/gosdep-2029360787.html

Госдеп провел слияние отдела по военным преступлениям на Украине

Госдеп провел слияние отдела по военным преступлениям на Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Госдеп провел слияние отдела по военным преступлениям на Украине

Внешнеполитическое ведомство США провело слияние ранее существовавшего отдела по якобы совершенным в конфликте на Украине военным преступлениям, теперь его... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:08:00+03:00

2025-07-16T04:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство США провело слияние ранее существовавшего отдела по якобы совершенным в конфликте на Украине военным преступлениям, теперь его функции будет выполнять региональная структура, заявил заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас. "Этот отдел был консолидирован, и работа этого отдела теперь будет исполняться региональным бюро и сотрудниками на местах", - сказал Ригас на слушаниях в нижней палате конгресса США о бюджете госдепа в ответ на вопрос о том, была ли уволена вся команда сотрудников, занимавшаяся расследованиями якобы совершенных на Украине военных преступлений. При этом газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщила, что среди около 1350 уволенных на прошлой неделе сотрудников внешнеполитического ведомства США были и старшие аналитики по России и Украине из бюро разведки и исследований госдепартамента (INR). "Неясно, сколько аналитиков разведки было уволено в пятницу, но в бюро по-прежнему остаются сотрудники, которые сосредоточатся на России и Украине после слияния двух управлений в рамках INR", - пишет газета. В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на источники и правительственные документы сообщило, что Белый дом хочет прекратить финансирование почти двух десятков программ сбора данных о военных преступлениях, в том числе касающихся конфликтов на Украине, в Мьянме и в Сирии.

https://ria.ru/20250709/prestupleniya-2028118343.html

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028454636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, государственный департамент сша