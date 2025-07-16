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В Горловке число раненных из-за обстрела ВСУ увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 16.07.2025 (обновлено: 09:53 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029386115.html
В Горловке число раненных из-за обстрела ВСУ увеличилось до четырех человек
В Горловке число раненных из-за обстрела ВСУ увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 16.07.2025
В Горловке число раненных из-за обстрела ВСУ увеличилось до четырех человек
Число пострадавших в Горловке в ДНР из-за атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:38:00+03:00
2025-07-16T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в ДНР из-за атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько."Количество раненных в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в среду Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что в 3.40 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Горловке число раненных из-за обстрела ВСУ увеличилось до четырех человек

Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле ВСУ выросло до четырех

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Число пострадавших в Горловке в ДНР из-за атаки ВСУ увеличилось до четырех человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненных в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что в 3.40 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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