https://ria.ru/20250716/golikova-2029480903.html
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 16.07.2025
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:45:00+03:00
2025-07-16T14:45:00+03:00
2025-07-16T14:45:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За последние годы мы наблюдаем увеличение количества многодетных семей… на 17,4%, равно как и количество детей в этих семьях достигло почти 8,9 миллиона человек", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме. Голикова отметила, что с 2024 года в России ввели статус многодетных семей, который закрепляет для них меры поддержки.
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html
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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Голикова: число многодетных семей в России выросло на 17,4% за последние годы