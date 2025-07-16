https://ria.ru/20250716/golikova-2029480903.html

Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 16.07.2025

Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:45:00+03:00

2025-07-16T14:45:00+03:00

2025-07-16T14:45:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За последние годы мы наблюдаем увеличение количества многодетных семей… на 17,4%, равно как и количество детей в этих семьях достигло почти 8,9 миллиона человек", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме. Голикова отметила, что с 2024 года в России ввели статус многодетных семей, который закрепляет для них меры поддержки.

https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html

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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф