https://ria.ru/20250716/gladkov-2029535358.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле - РИА Новости, 16.07.2025

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле

Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:56:00+03:00

2025-07-16T17:56:00+03:00

2025-07-16T19:05:00+03:00

вооруженные силы украины

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн. Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада "скорой" транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в результате детонации сельхозтехника загорелась, возгорание было ликвидировано.

https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия