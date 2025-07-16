https://ria.ru/20250716/gladkov-2029535358.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле - РИА Новости, 16.07.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле
Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:56:00+03:00
2025-07-16T17:56:00+03:00
2025-07-16T19:05:00+03:00
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн. Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада "скорой" транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в результате детонации сельхозтехника загорелась, возгорание было ликвидировано.
https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле
Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, пострадал водитель