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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 16.07.2025 (обновлено: 19:05 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/gladkov-2029535358.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле - РИА Новости, 16.07.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле
Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:56:00+03:00
2025-07-16T19:05:00+03:00
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн. Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада "скорой" транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в результате детонации сельхозтехника загорелась, возгорание было ликвидировано.
https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, работающий в поле

Гладков: В Белгородской области дрон ВСУ атаковал комбайн, пострадал водитель

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области атаковал работающий в поле комбайн, пострадал водитель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн. Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада "скорой" транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в результате детонации сельхозтехника загорелась, возгорание было ликвидировано.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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