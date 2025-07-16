https://ria.ru/20250716/germaniya-2029466442.html

В Германии раскритиковали заявление Писториуса о российских солдатах

В Германии раскритиковали заявление Писториуса о российских солдатах - РИА Новости, 16.07.2025

В Германии раскритиковали заявление Писториуса о российских солдатах

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса "о готовности "убивать российских солдат" разжигают вражду и нарушают немецкие законы, поделился мнением с РИА РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:21:00+03:00

2025-07-16T14:21:00+03:00

2025-07-16T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса "о готовности "убивать российских солдат" разжигают вражду и нарушают немецкие законы, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает, и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы минобороны ФРГ, заявил, что Германия снова становится опасной. "Такие заявления делали нацисты, и он (Писториус - ред.) нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии. Писториус также нарушает статью основного закона, запрещающую готовить войну против какой-либо страны", - сказал Нимайер. Он также отметил, что немецкий министр обороны с его заявлением уподобляется осужденным на Нюрнбергском трибунале в 1945 году. "Говорить, что немецкие солдаты готовы убивать русских - это ужасно. Очередной шаг слишком далеко в риторике, которую они используют, готовя население Германии к войне с Россией", - отметил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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