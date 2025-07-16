https://ria.ru/20250716/gelendzhik-2029492135.html

Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике

Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике - РИА Новости, 16.07.2025

Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике

Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:21:00+03:00

2025-07-16T15:21:00+03:00

2025-07-16T15:21:00+03:00

происшествия

геленджик

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых пара открыто совершала действия интимного характера на общественном пляже, несмотря на присутствие семей с детьми. По данным местных СМИ, это произошло в Геленджике. "По факту выявленной публикации в сети интернет материал зарегистрирован в отделе МВД России по городу Геленджику, назначено проведение проверки. Будут установлены личности участников и их действиям дана правовая оценка", - говорится в сообщении ГУ МВД по краю.

https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html

геленджик

краснодарский край

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2025

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происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)