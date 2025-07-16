https://ria.ru/20250716/gelendzhik-2029492135.html
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике - РИА Новости, 16.07.2025
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике
Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:21:00+03:00
2025-07-16T15:21:00+03:00
2025-07-16T15:21:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых пара открыто совершала действия интимного характера на общественном пляже, несмотря на присутствие семей с детьми. По данным местных СМИ, это произошло в Геленджике. "По факту выявленной публикации в сети интернет материал зарегистрирован в отделе МВД России по городу Геленджику, назначено проведение проверки. Будут установлены личности участников и их действиям дана правовая оценка", - говорится в сообщении ГУ МВД по краю.
https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике
Полиция ищет 2 участников откровенного видео, снятого на пляже в Геленджике