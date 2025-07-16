Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gelendzhik-2029492135.html
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике - РИА Новости, 16.07.2025
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике
Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:21:00+03:00
2025-07-16T15:21:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых пара открыто совершала действия интимного характера на общественном пляже, несмотря на присутствие семей с детьми. По данным местных СМИ, это произошло в Геленджике. "По факту выявленной публикации в сети интернет материал зарегистрирован в отделе МВД России по городу Геленджику, назначено проведение проверки. Будут установлены личности участников и их действиям дана правовая оценка", - говорится в сообщении ГУ МВД по краю.
https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проверит откровенное видео, снятое на пляже в Геленджике

Полиция ищет 2 участников откровенного видео, снятого на пляже в Геленджике

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Полиция Геленджика назначила проверку на фоне публикации интимных видео с непотребными действиями на общественном пляже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появились видео, на которых пара открыто совершала действия интимного характера на общественном пляже, несмотря на присутствие семей с детьми. По данным местных СМИ, это произошло в Геленджике.
"По факту выявленной публикации в сети интернет материал зарегистрирован в отделе МВД России по городу Геленджику, назначено проведение проверки. Будут установлены личности участников и их действиям дана правовая оценка", - говорится в сообщении ГУ МВД по краю.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
4 апреля, 17:48
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала