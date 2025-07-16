https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029291663.html

Не пожалел даже ребенка: скандалы премьер-министра Франции Франсуа Байру

Не пожалел даже ребенка: скандалы премьер-министра Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 16.07.2025

Не пожалел даже ребенка: скандалы премьер-министра Франции Франсуа Байру

Во Франции бушует внутриполитический кризис - премьер-министра страны Франсуа Байру уже осенью могут отправить в отставку. Что неудивительно, ведь помимо крайне РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:35:00+03:00

2025-07-16T13:35:00+03:00

2025-07-16T13:35:00+03:00

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франция

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Во Франции бушует внутриполитический кризис - премьер-министра страны Франсуа Байру уже осенью могут отправить в отставку. Что неудивительно, ведь помимо крайне непопулярной в стране экономической политики, политика преследуют многочисленные скандалы. Недавно он вновь оказался в центре истории, связанной с сексуальным насилием в католической школе, где учились его дети.Кандидат "от сохи"Будущий французский премьер родился в мае 1951 года в фермерской семье, в маленькой деревне в Атлантических Пиренеях. В юности он заикался, из-за чего ему пришлось в течение семи лет посещать логопеда.Байру изучал литературу в университете в Бордо и затем работал учителем старших классов. Незадолго до того, как молодой человек сдал финальный экзамен, его отец трагически погиб. Он вынужден был вернуться на семейную ферму, чтобы помогать матери. Параллельно преподавал историю в сельской школе и занимался разведением лошадей.Байру привез с собой в деревню жену Элизабет, с которой у него было пятеро детей: Элен, Мари, Доминик, Каликст и Аньес. В будущем, когда Байру уже начал заниматься политикой, он активно использовал имидж "кандидата от народа", поднявшегося из сельской местности.Пощечина для ребенкаБайру несколько раз участвовал в выборах президента Франции. Наибольшего успеха он добился в 2007 году, когда с результатом 18,57% занял третье место, а спустя пять лет стал лишь пятым с результатом 9,13%. После этого бросил попытки стать главой государства и только поддерживал Эммануэля Макрона в борьбе за пост.Во время президентских выборов в 2002 году политик собирался участвовать в митинге в Страсбурге. Проходя по улице, он оказался окружен толпой местных жителей. Внезапно он ударил по щеке 11-летнего ребенка и пригрозил ему, чтобы тот не воровал у него из кармана. Момент попал на камеру журналистов и быстро разошелся по новостям. Байру оправдывался тем, что его пощечина была такой же, какую дает отец шаловливому сыну, но толерантное французское общество поступок осудило.Любопытно, что ребенок, которого Байру обвинил в воровстве, в итоге действительно стал уголовником. Через десять лет он уже имел шесть судимостей, а в 2022-м его приговорили к 10 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков."Супермаркет для сексуальных хищников"С таким громким заголовком вышла статья в газете The Guardian, рассказывающая о скандале вокруг католической школы Нотр-Дам-де-Беттарам, когда сотни ее учеников подали жалобы на телесные наказания и домогательства.Именно с этим разоблачением связано нынешнее падение популярности политика, ведь именно в эту школу Байру, будучи сам последовательным христианином, отправлял учиться всех своих детей.О нравах, царивших в этой школе, рассказал один из бывших воспитанников Паскаль Жели: "Это было только начало: регулярные удары по голове, детей били так сильно, что они теряли сознание и истекали кровью. Я видел, как одному мальчику вырвали волосы. Одного из них били так сильно, что он потерял 40% слуха".Еще более ужасающие подробности поведал журналистам другой воспитанник Борис: "Беттарам был похож на супермаркет для сексуальных хищников, и те из нас, кто подвергался сексуальному насилию или был изнасилован, часто были из одной категории: уязвимые дети, чьи родители жили раздельно или умерли".Ворох исковВсего было подано 200 судебных исков, где священников и сотрудников школы обвиняли в физическом или сексуальном насилии в период с 1957 по 2004 год.Так как Байру был министром образования с 1993 по 1997 год и занимал различные политические должности на местном уровне, его допросили в рамках расследования. Он заявил, что ничего не знал о происходивших в школе преступлениях, и что его противники ведут против него политическую кампанию "разрушения".Как бы то ни было, скандал еще сильнее ударил и по без этого невысокому рейтингу премьер-министра, и, скорее всего, в ближайшее время он все же уйдет в отставку.

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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон