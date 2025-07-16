https://ria.ru/20250716/forum-2029392374.html
Корпоративный демографический форум пройдет в Благовещенске
Корпоративный демографический форум пройдет в Благовещенске - РИА Новости, 16.07.2025
Корпоративный демографический форум пройдет в Благовещенске
Эксперты федерального уровня выступят на первом на Дальнем Востоке Корпоративном демографическом форуме в Благовещенске, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:06:00+03:00
2025-07-16T10:06:00+03:00
2025-07-16T10:06:00+03:00
амурская область
дальний восток
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Эксперты федерального уровня выступят на первом на Дальнем Востоке Корпоративном демографическом форуме в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Гостей мероприятия ждут экспертная сессия, дискуссионные площадки и экспозиции. "Развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни населения – для нас ключевая задача, поэтому мы первыми на Дальнем Востоке организуем корпоративный демографический форум. Уверен, что обсуждение вопросов, касающихся улучшения условий труда и повышения привлекательности рабочей среды для семейного персонала, поможет в решении проблемы кадрового дефицита и обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие нашего региона. Форум позволит выработать единый корпоративный стандарт наилучших практик, направленных на поддержку работников, укрепление социальных гарантий и создание комфортной среды на рабочих местах", - сказал губернатор региона Василий Орлов. На форуме обсудят создание в Амурской области условий для комфортного совмещения трудовых обязанностей и семейной жизни, повышение эффективности государственной политики и объединение усилий государства и бизнеса для улучшения демографической ситуации в стране. Также на форуме состоится открытый разговор с работодателями для выстраивания стратегии развития корпоративного демографического стандарта в области. Гостями Корпоративного демографического форума станут: заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, заместитель исполнительного директора АНО Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева Иван Сухов, руководитель направления "Качество жизни и демографический потенциал" ФАНУ "Востокгосплан" Елена Ли, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, материнства и детства Госдумы Федерального Собрания РФ Татьяна Буцкая, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Александр Шершуков. Также в форуме поучаствуют представители регионального правительства и специалисты крупных компаний области, где активно внедряются корпоративные практики. Корпоративный демографический форум состоится 24 июля в Благовещенске. Мероприятие пройдет на базе Общественно-культурного центра и БГПУ. Подробную программу и экспертов форума можно найти на сайте http://akd-forum.ru. Здесь же доступна регистрация.
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дальний восток, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Дальний Восток, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
Корпоративный демографический форум пройдет в Благовещенске
В Благовещенске пройдет корпоративный демографический форум
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Эксперты федерального уровня выступят на первом на Дальнем Востоке Корпоративном демографическом форуме в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Гостей мероприятия ждут экспертная сессия, дискуссионные площадки и экспозиции.
"Развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни населения – для нас ключевая задача, поэтому мы первыми на Дальнем Востоке организуем корпоративный демографический форум. Уверен, что обсуждение вопросов, касающихся улучшения условий труда и повышения привлекательности рабочей среды для семейного персонала, поможет в решении проблемы кадрового дефицита и обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие нашего региона. Форум позволит выработать единый корпоративный стандарт наилучших практик, направленных на поддержку работников, укрепление социальных гарантий и создание комфортной среды на рабочих местах", - сказал губернатор региона Василий Орлов.
На форуме обсудят создание в Амурской области условий для комфортного совмещения трудовых обязанностей и семейной жизни, повышение эффективности государственной политики и объединение усилий государства и бизнеса для улучшения демографической ситуации в стране.
Также на форуме состоится открытый разговор с работодателями для выстраивания стратегии развития корпоративного демографического стандарта в области.
Гостями Корпоративного демографического форума станут: заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, заместитель исполнительного директора АНО Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева Иван Сухов, руководитель направления "Качество жизни и демографический потенциал" ФАНУ "Востокгосплан" Елена Ли, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, материнства и детства Госдумы Федерального Собрания РФ Татьяна Буцкая, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Александр Шершуков. Также в форуме поучаствуют представители регионального правительства и специалисты крупных компаний области, где активно внедряются корпоративные практики.
Корпоративный демографический форум состоится 24 июля в Благовещенске. Мероприятие пройдет на базе Общественно-культурного центра и БГПУ. Подробную программу и экспертов форума можно найти на сайте http://akd-forum.ru
. Здесь же доступна регистрация.