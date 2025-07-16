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Новый ФОК газифицировали в Костроме - РИА Новости, 16.07.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
17:58 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/fok-2029536199.html
Новый ФОК газифицировали в Костроме
Новый ФОК газифицировали в Костроме - РИА Новости, 16.07.2025
Новый ФОК газифицировали в Костроме
Торжественная церемония подключения к газу недавно открытого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) состоялась в среду в Костроме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:58:00+03:00
2025-07-16T17:58:00+03:00
костромская область
кострома
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 16 июл – РИА Новости. Торжественная церемония подключения к газу недавно открытого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) состоялась в среду в Костроме, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, подключение соцобъектов к сетям газораспределения произошло одновременно в нескольких регионах – в Костромской, Тамбовской, Ростовской областях и Пермском крае. Команду на пуск газа в режиме видео-конференц-связи дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики России Сергей Цивилев. "В Костроме газ пришел в открытый в середине июня в Заволжском районе физкультурно-оздоровительный комплекс. Он был построен на средства федерального и областного бюджетов при поддержке губернатора Сергея Ситникова. Для реализации проекта привлекли около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Помещение в 1,5 тысячи квадратных метров стало базой для лыжной секции школы олимпийского резерва имени А.В. Голубева. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться новым комплексом смогут и жители региона. "Еще при проектировании мы планировали, что здесь будет установлено автономное газовое отопление. Мы видим, насколько это эффективно. Сокращаются расходы муниципалитета на отопление. Высвобождаются средства на социальные цели. Все это вызывает восхищение людей и понимание того, что государство проявляет заботу о простых людях, живущих в провинции", - рассказал губернатор Костромской области Сергей Ситников. На территории спортобъекта заранее был смонтирован котел наружного размещения мощностью 0,6 МВт. Он сможет в полной мере обеспечить потребности учреждения в тепле, а бюджету в два раза сократить затраты на отопление благодаря дешевому и доступному газу. Сергей Ситников отметил, что автономное газовое отопление в детском саду, в школе, в больнице – это большое благо. "Мы абсолютно никак не зависим от городских коммунальных сетей, включаем тепло, когда это необходимо для комфорта людей. Нет потерь на передаче тепла, в значительной степени экономится финансовые средства", - подчеркнул глава региона. По данным областной администрации, в соответствии с задачами, поставленными губернатором, Костромская область уделяет огромное внимание переводу на автономное отопление социальных учреждений. Всего с 2020 года к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет - переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год, отмечают в администрации региона.
https://ria.ru/20250715/sitnikov--2029321580.html
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кострома, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Кострома, Костромская область, Сергей Ситников
Новый ФОК газифицировали в Костроме

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс газифицировали в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 16 июл – РИА Новости. Торжественная церемония подключения к газу недавно открытого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) состоялась в среду в Костроме, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, подключение соцобъектов к сетям газораспределения произошло одновременно в нескольких регионах – в Костромской, Тамбовской, Ростовской областях и Пермском крае. Команду на пуск газа в режиме видео-конференц-связи дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики России Сергей Цивилев.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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"В Костроме газ пришел в открытый в середине июня в Заволжском районе физкультурно-оздоровительный комплекс. Он был построен на средства федерального и областного бюджетов при поддержке губернатора Сергея Ситникова. Для реализации проекта привлекли около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Помещение в 1,5 тысячи квадратных метров стало базой для лыжной секции школы олимпийского резерва имени А.В. Голубева. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться новым комплексом смогут и жители региона.
"Еще при проектировании мы планировали, что здесь будет установлено автономное газовое отопление. Мы видим, насколько это эффективно. Сокращаются расходы муниципалитета на отопление. Высвобождаются средства на социальные цели. Все это вызывает восхищение людей и понимание того, что государство проявляет заботу о простых людях, живущих в провинции", - рассказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
На территории спортобъекта заранее был смонтирован котел наружного размещения мощностью 0,6 МВт. Он сможет в полной мере обеспечить потребности учреждения в тепле, а бюджету в два раза сократить затраты на отопление благодаря дешевому и доступному газу.
Сергей Ситников отметил, что автономное газовое отопление в детском саду, в школе, в больнице – это большое благо.
"Мы абсолютно никак не зависим от городских коммунальных сетей, включаем тепло, когда это необходимо для комфорта людей. Нет потерь на передаче тепла, в значительной степени экономится финансовые средства", - подчеркнул глава региона.
По данным областной администрации, в соответствии с задачами, поставленными губернатором, Костромская область уделяет огромное внимание переводу на автономное отопление социальных учреждений. Всего с 2020 года к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет - переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год, отмечают в администрации региона.
Министр спорта Михаил Дегтярев во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Костромская областьКостромаКостромская областьСергей Ситников
 
 
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