https://ria.ru/20250716/film-2029081391.html

За кулисами "Девчат": пьянство, разбитые сердца и ранние смерти актеров

За кулисами "Девчат": пьянство, разбитые сердца и ранние смерти актеров - РИА Новости, 16.07.2025

За кулисами "Девчат": пьянство, разбитые сердца и ранние смерти актеров

"Девчата" — фильм, ставший символом эпохи, подарил зрителям искрометный юмор и незабываемые образы. Но за кадром этой светлой комедии скрывались настоящие... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:43:00+03:00

2025-07-16T18:43:00+03:00

2025-07-16T18:43:00+03:00

станислав ростоцкий

дед мороз

надежда румянцева

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Девчата" — фильм, ставший символом эпохи, подарил зрителям искрометный юмор и незабываемые образы. Но за кадром этой светлой комедии скрывались настоящие трагедии: актеры, покорившие миллионы сердец, сами оказались в плену у алкоголя, несчастной любви и преждевременной гибели. Нина Меньшикова, Станислав Хитров, Виктор Байков — их судьбы сложились куда драматичнее, чем истории их героев. Почему "золотой состав" легендарной картины так и не нашел своего счастья? И как всесоюзная слава обернулась для них проклятием?Станислав Хитров (Филя Егоров)Его роль бригадира-соперника Ковригина длилась всего 9 минут экранного времени, но запомнилась зрителям на десятилетия. После успеха фильма Хитрова стали активно приглашать в кино, но к середине 1970-х его карьера рухнула. Развод с женой и потеря возможности видеться с сыном сломали актера — он замкнулся в себе, начал пить. Алкогольная зависимость привела к разрушению здоровья: в мае 1985 года он умер от пневмонии за месяц до 49-летия, так и не сумев вернуть былую славу.Виктор Байков (Ксан Ксаныч)Десять лет спустя после войны 39-летний Байков впервые попал на съемочную площадку — его роль жениха Нади Ерохиной стала одной из самых трогательных в фильме. Параллельно с кино он работал в Театре сатиры и озвучивал персонажей, включая почтальона Печкина. Но в 1980-е годы диабет лишил его ног. Коллеги адаптировали роли под его состояние, позволяя играть сидя. Он продолжал работать до последних дней, но болезнь победила: актер умер в июле 1993 года.Николай Рыбников (Илья Ковригин)Его любовь к Алле Ларионовой стала легендой — он женился на ней, зная, что она ждет ребенка от другого, и всю жизнь носил ее на руках. Но их брак напоминал театр одного актера: пока Рыбников молился на жену, она воспринимала его преданность как должное. Когда в 1980-х ролей почти не осталось, а здоровье начало сдавать, актер тихо ушел во сне — и только тогда Ларионова осознала, кого потеряла. Ее собственная смерть десять лет спустя стала печальным эпилогом этой неравной любви.Николай Погодин (Сашка-гармонист)За его веселыми ролями с баяном скрывалась трагедия взрослого ребенка — он так и не смог вырваться из-под крыла властной матери. Даже женитьба не изменила ситуацию: мать заманивала его на пьяные застолья, пока жена не подала на развод. Алкогольные срывы разрушили карьеру — режиссеры боялись с ним работать. Хотя Погодин сумел побороть зависимость и даже получил звание заслуженного артиста, его последние годы прошли в одиночестве — сначала с матерью, потом с братом. Ушел тихо, как и жил — незаметно для всех, кроме самых близких.Роман Филиппов (Вася Зайцев)Этот многогранный талант, он и актер, спортсмен, полиглот, мог бы покорить любые вершины. Его феноменальная память позволяла выучить белорусский за неделю, а голос бас-профундо восхищал коллег. Но за внешней легкостью скрывалась опасная привычка — расслабиться перед выходом на сцену. Десять лет в роли главного Деда Мороза страны стали звездным часом, но в феврале 1992 года внезапный отрыв тромба оборвал жизнь актера на пике возможностей. Его уход стал шоком для всех, кто знал этого жизнерадостного человека.Нина Меньшикова (Вера Круглова)Сыгравшая самую непривлекательную героиню в фильме, в жизни Нина Меньшикова пережила куда более жестокое предательство. Ее брак с режиссером Станиславом Ростоцким, начавшийся как студенческий роман, превратился в многолетнее испытание. Коллеги вспоминали: "Она знала о всех его романах на съемочных площадках, но продолжала встречать его с улыбкой". В 2001 году Ростоцкий скоропостижно скончался от инфаркта, а через год их сын Андрей, перспективный режиссер, разбился насмерть во время поиска натуры для нового фильма. Эти потери окончательно подкосили актрису — последние годы она провела в глубокой депрессии, практически не выходя из дома.Надежда Румянцева (Тося Кислицына)Яркая комедийная роль сделала ее звездой, но настоящую любовь Надежда нашла только во втором браке. Ради дипломата Вилли Хштояна она оставила карьеру, сопровождая его в командировках по всему миру. "Я не жалела об уходе из кино — наш дом был полной чашей", — говорила актриса. Но судьба приготовила жестокий удар — в 2004 году вооруженные грабители ворвались в их дом. 72-летняя актриса получила черепно-мозговую травму, после чего ее мучили постоянные головные боли. Она ушла из жизни в 2008 году, так и не оправившись от последствий нападения.Люсьена Овчинникова (Катя)Ее солнечная улыбка в фильме скрывала череду жизненных трагедий. После смерти второго мужа Александра Холодкова актриса впала в глубокую депрессию. Третий брак с Валентином Козловым стал кошмаром — коллеги шептались о регулярных пьяных дебошах и домашнем насилии. После смерти Козлова в 1998 году Люсьена осталась без средств к существованию. Бывшая звезда экрана доживала свои дни в полуразрушенной квартире, питаясь тем, что приносили сердобольные соседи. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище — на скромных проводах присутствовало меньше десяти человек.Инна Макарова (Надя Ерохина)Ее героиня мечтала о простом женском счастье, а сама Инна пережила болезненный развод с Сергеем Бондарчуком. "Когда он ушел к Ирине Скобцевой, я думала, что не переживу этого", — признавалась актриса. Второй брак с врачом Михаилом Перельманом стал для нее спасением. Но после его смерти в 2013 году 86-летняя актриса замкнулась в себе. Последние семь лет жизни она практически не выходила из дома, отказываясь от интервью и встреч с поклонниками.Светлана Дружинина (Анфиса)Самая молодая из "Девчат" заплатила самую высокую цену за успех. После трагической гибели 22-летнего сына Анатолия в 1978 году, по официальной версии — несчастный случай, по неофициальной — передозировка наркотиков, она полностью погрузилась в работу."Только на съемочной площадке я могла забыть о боли", — говорила режиссер. Ее брак с оператором Анатолием Мукасеем выдержал это испытание — они вместе уже более 60 лет, поддерживая друг друга в самые трудные моменты.Все они подарили зрителям радость, заплатив за это собственным счастьем. Их истории — напоминание о цене советской славы, которая часто оказывалась фальшивой монетой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

станислав ростоцкий, дед мороз, надежда румянцева