https://ria.ru/20250716/filimonov--2029549008.html

Филимонов станет почетным председателем оргкомитета выставки о Китае

Филимонов станет почетным председателем оргкомитета выставки о Китае - РИА Новости, 16.07.2025

Филимонов станет почетным председателем оргкомитета выставки о Китае

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов станет почетным председателем оргкомитета выставки о культурной самобытности Китая, а именно об исинской... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:02:00+03:00

2025-07-16T19:02:00+03:00

2025-07-16T19:02:00+03:00

вологодская область

россия

георгий филимонов

вологодская область

китай

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов станет почетным председателем оргкомитета выставки о культурной самобытности Китая, а именно об исинской керамики Цзыша, сообщает пресс-служба главы региона. Об этом стало известно по итогам очередной рабочей встречи Филимонова с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэем. Во встрече также принял участие президент Федерации ушу России Глеб Музруков. "Обсудили активизацию международного сотрудничества с провинциями Китайской Народной Республики, совместные культурные и спортивные проекты. Пригласил чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэя на торжественное открытие финала VI летней Спартакиады молодежи России по ушу, запланированной на 15-18 августа в Вологде. Ожидаем порядка 140 юных спортсменов России", – приводит пресс-служба слова Филимонова. По его словам, ушу является инструментом развития двустороннего политического диалога и укрепления связей между странами. В этом году в областной столице прошла первая в истории региона матчевая встреча между национальными сборными командами России и КНР по ушу, а в прошлом году стартовал пилотный проект "Ушу в школу", который к 2030 году охватит до 100 учебных заведений. "Принял приглашение стать почетным председателем оргкомитета выставки исинской керамики Цзыша с российской стороны. Она пройдет с 16 сентября по 30 октября в Музее Востока в Москве и будет организована в рамках Года культуры России и Китая. Благодарю Чжан Ханьхуэя за активное участие в укреплении связей Вологодской области с провинциями Китайской Народной Республики", – заключил Филимонов.

https://ria.ru/20250716/vologodchina-2029542411.html

https://ria.ru/20250715/doroga-2029263001.html

россия

вологодская область

китай

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россия, георгий филимонов, вологодская область, китай