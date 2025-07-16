https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029500538.html

В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком

В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком - РИА Новости, 16.07.2025

В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком

Дети из затопленного паводком села Оймякон будут эвакуированы в Якутск, в пункте временного размещения находятся 13 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:52:00+03:00

2025-07-16T15:52:00+03:00

2025-07-16T15:52:00+03:00

происшествия

оймякон

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Дети из затопленного паводком села Оймякон будут эвакуированы в Якутск, в пункте временного размещения находятся 13 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. По ее информации, ПВР в Оймяконе развернут в здании интерната средней школы. Сюда эвакуировали детей с затопленных домов. "Сегодня, 16 июля, в поселок Томтор были вывезены три ребенка, приехавшие на каникулы. Их вывезли на частном вертолете. Завтра, 17 июля, в Якутск на вертолете МЧС будут эвакуированы 13 детей и три пенсионера", - отметили в пресс-службе. Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь службы спасения Лана Ильина, в Якутск перевозить жителей будут вертолетом Ми-8 МЧС России. "На 18.00 подтоплены 58 домов: по Оймякону 33, Биэрэк Урдэ 15 домов, Хара Тумул 10 домов. По этим двум поселкам затоплены почти все дома. По Оймякону основная часть поселка затоплена, администрация тоже ниже уровня пола. В стороне школы есть незатопленные дома, это более высокая часть поселка. В настоящее время эвакуировано 84 человека, в двух ПВРах размещено 34 человека", - отметили в службе спасения. Режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сёл и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html

оймякон

якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оймякон, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш