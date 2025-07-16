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В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком - РИА Новости, 16.07.2025
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15:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/evakuatsiya-2029500538.html
В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком
В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком - РИА Новости, 16.07.2025
В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком
Дети из затопленного паводком села Оймякон будут эвакуированы в Якутск, в пункте временного размещения находятся 13 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:52:00+03:00
2025-07-16T15:52:00+03:00
происшествия
оймякон
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Дети из затопленного паводком села Оймякон будут эвакуированы в Якутск, в пункте временного размещения находятся 13 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. По ее информации, ПВР в Оймяконе развернут в здании интерната средней школы. Сюда эвакуировали детей с затопленных домов. "Сегодня, 16 июля, в поселок Томтор были вывезены три ребенка, приехавшие на каникулы. Их вывезли на частном вертолете. Завтра, 17 июля, в Якутск на вертолете МЧС будут эвакуированы 13 детей и три пенсионера", - отметили в пресс-службе. Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь службы спасения Лана Ильина, в Якутск перевозить жителей будут вертолетом Ми-8 МЧС России. "На 18.00 подтоплены 58 домов: по Оймякону 33, Биэрэк Урдэ 15 домов, Хара Тумул 10 домов. По этим двум поселкам затоплены почти все дома. По Оймякону основная часть поселка затоплена, администрация тоже ниже уровня пола. В стороне школы есть незатопленные дома, это более высокая часть поселка. В настоящее время эвакуировано 84 человека, в двух ПВРах размещено 34 человека", - отметили в службе спасения. Режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сёл и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.
https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html
оймякон
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происшествия, оймякон, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Оймякон, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Якутии эвакуируют детей из села Оймякон, затопленного паводком

Из затопленного паводком села Оймякон 13 детей эвакуируют вертолётом в Якутск

© Кадр видео из соцсетейРека Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Дети из затопленного паводком села Оймякон будут эвакуированы в Якутск, в пункте временного размещения находятся 13 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
По ее информации, ПВР в Оймяконе развернут в здании интерната средней школы. Сюда эвакуировали детей с затопленных домов.
«
"Сегодня, 16 июля, в поселок Томтор были вывезены три ребенка, приехавшие на каникулы. Их вывезли на частном вертолете. Завтра, 17 июля, в Якутск на вертолете МЧС будут эвакуированы 13 детей и три пенсионера", - отметили в пресс-службе.
Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь службы спасения Лана Ильина, в Якутск перевозить жителей будут вертолетом Ми-8 МЧС России.
"На 18.00 подтоплены 58 домов: по Оймякону 33, Биэрэк Урдэ 15 домов, Хара Тумул 10 домов. По этим двум поселкам затоплены почти все дома. По Оймякону основная часть поселка затоплена, администрация тоже ниже уровня пола. В стороне школы есть незатопленные дома, это более высокая часть поселка. В настоящее время эвакуировано 84 человека, в двух ПВРах размещено 34 человека", - отметили в службе спасения.
Режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сёл и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе
Вчера, 07:29
 
ПроисшествияОймяконЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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