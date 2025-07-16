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Экс-советник Пентагона заявил, что США попадают в изоляцию - РИА Новости, 16.07.2025
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04:19 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/eks-sovetnik-2029361441.html
Экс-советник Пентагона заявил, что США попадают в изоляцию
Экс-советник Пентагона заявил, что США попадают в изоляцию - РИА Новости, 16.07.2025
Экс-советник Пентагона заявил, что США попадают в изоляцию
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:19:00+03:00
2025-07-16T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара, предпочитая торговать между собой в национальных валютах. "Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай - это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!", - написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. На этом фоне после вступления в должность президента США Дональд Трамп начла угрожать БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Позднее Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Он заявил, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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в мире, китай, сша, япония, дональд трамп, брикс, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Япония, Дональд Трамп, БРИКС, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона заявил, что США попадают в изоляцию

Макгрегор: США попадают в изоляцию из-за торговли некоторых стран в нацвалютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор полагает, что Соединенные Штаты оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара, предпочитая торговать между собой в национальных валютах.
"Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай - это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!", - написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. На этом фоне после вступления в должность президента США Дональд Трамп начла угрожать БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Позднее Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Он заявил, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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В миреКитайСШАЯпонияДональд ТрампБРИКСМинистерство обороны США
 
 
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