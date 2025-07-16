https://ria.ru/20250716/efimov-2029445648.html

Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров

Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров - РИА Новости, 16.07.2025

Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров

В Москве в рамках 68 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) реорганизуют 567 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:12:00+03:00

2025-07-16T14:12:00+03:00

2025-07-16T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве в рамках 68 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) реорганизуют 567 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом полугодии столица проработала 68 проектов решений о КРТ. По ним реорганизуют территории бывших промзон и неэффективно используемые участки общей площадью свыше 567 гектаров. В рамках проектов построят в том числе жилье по программе реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Проекты затрагивают территории в 53 районах, кроме локаций в Троицком округе и Зеленограде. Их реализация поможет сформировать в городе 73 тысячи рабочих мест.В сообщении указывается, что, помимо жилья, реорганизация площадок предусматривает возведение 2,9 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и социальных объектов, а также 394 тысячи "квадратов" промышленно-производственной недвижимости.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в городе.

https://ria.ru/20250716/efimov-2029312485.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы