https://ria.ru/20250716/efimov-2029445648.html
Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров
Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров - РИА Новости, 16.07.2025
Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров
В Москве в рамках 68 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) реорганизуют 567 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:12:00+03:00
2025-07-16T14:12:00+03:00
2025-07-16T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве в рамках 68 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) реорганизуют 567 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом полугодии столица проработала 68 проектов решений о КРТ. По ним реорганизуют территории бывших промзон и неэффективно используемые участки общей площадью свыше 567 гектаров. В рамках проектов построят в том числе жилье по программе реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Проекты затрагивают территории в 53 районах, кроме локаций в Троицком округе и Зеленограде. Их реализация поможет сформировать в городе 73 тысячи рабочих мест.В сообщении указывается, что, помимо жилья, реорганизация площадок предусматривает возведение 2,9 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и социальных объектов, а также 394 тысячи "квадратов" промышленно-производственной недвижимости.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в городе.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров
Ефимов: в рамках 68 проектов решений о КРТ реорганизуют 567 гектаров в Москве
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве в рамках 68 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) реорганизуют 567 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первом полугодии столица проработала 68 проектов решений о КРТ. По ним реорганизуют территории бывших промзон и неэффективно используемые участки общей площадью свыше 567 гектаров. В рамках проектов построят в том числе жилье по программе реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Проекты затрагивают территории в 53 районах, кроме локаций в Троицком округе и Зеленограде. Их реализация поможет сформировать в городе 73 тысячи рабочих мест.
В сообщении указывается, что, помимо жилья, реорганизация площадок предусматривает возведение 2,9 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и социальных объектов, а также 394 тысячи "квадратов" промышленно-производственной недвижимости.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в городе.