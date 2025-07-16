https://ria.ru/20250716/efimov-2029312485.html
Ефимов: за пять лет инвесторы приобрели 125 исторических объектов
Ефимов: за пять лет инвесторы приобрели 125 исторических объектов - РИА Новости, 16.07.2025
Ефимов: за пять лет инвесторы приобрели 125 исторических объектов
Московские инвесторы с 2020 года приобрели и арендовали 125 исторических объектов в городе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:12:00+03:00
2025-07-16T11:12:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московские инвесторы с 2020 года приобрели и арендовали 125 исторических объектов в городе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что за пять с половиной лет в рамках конкурентных процедур инвесторы купили и взяли в аренду у города 125 помещений в объектах культурного наследия, расположенных в семи округах столицы. Их общая площадь составляет около 24,3 тысячи квадратных метров."Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что проведение таких работ является обязательным в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Это позволяет инвесторам перейти на льготную ставку.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего исторических объектов купили в собственность. Так, инвесторы приобрели 106 объектов, общая площадь которых составляет более 17,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250715/efimov-2029210569.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за пять лет инвесторы приобрели 125 исторических объектов
Ефимов: за пять лет инвесторы приобрели и арендовали 125 исторических объектов
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московские инвесторы с 2020 года приобрели и арендовали 125 исторических объектов в городе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что за пять с половиной лет в рамках конкурентных процедур инвесторы купили и взяли в аренду у города 125 помещений в объектах культурного наследия, расположенных в семи округах столицы. Их общая площадь составляет около 24,3 тысячи квадратных метров.
"Победители по условиям договоров обязаны использовать имущество в соответствии с охранным обязательством, в котором предусматривается в том числе проведение реставрационно-восстановительных работ", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что проведение таких работ является обязательным в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Это позволяет инвесторам перейти на льготную ставку.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего исторических объектов купили в собственность. Так, инвесторы приобрели 106 объектов, общая площадь которых составляет более 17,5 тысячи квадратных метров.