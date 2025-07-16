https://ria.ru/20250716/dubler-2029472911.html

Дорогу-дублер проспекта Стачки построят в Ростове

Дорогу-дублер проспекта Стачки построят в Ростове - РИА Новости, 16.07.2025

Дорогу-дублер проспекта Стачки построят в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил специалистам представить предложения по созданию дороги-дублера проспекта Стачки, на котором... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:36:00+03:00

2025-07-16T14:36:00+03:00

2025-07-16T14:36:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил специалистам представить предложения по созданию дороги-дублера проспекта Стачки, на котором предполагается создание выделенного трамвайного пути, сообщает правительство региона. Совещание по реализации проекта "Ростовский трамвай" прошло в региональном правительстве. В нем приняли участие руководители регионального минтранса, администрации Ростова-на-Дону, компании "Синара-ГТР Ростов-на-Дону", представители научно-исследовательских и проектных организаций в сфере развития городского транспорта. Экспертные заключения представили специалисты научно-исследовательского проектного института МосТрансПроект", которые занимаются вопросами эксплуатации и развития городского транспорта в Москве и других регионах, а также ученые кафедры "Организации перевозок и дорожного движения" Донского государственного технического университета. Эксперты сошлись во мнении, что без развития скоростного магистрального транспорта дорожно-транспортная ситуация в Ростове будет ухудшаться, поэтому проект ростовского трамвая, который свяжет отдаленные районы города с центром, необходимо продолжать. Вместе с тем, по их словам, без дополнительных мер будет сложно реализовать имеющиеся проектные решения даже по первому этапу, который предусматривает создание выделенного трамвайного пути по проспекту Стачки - основной автомагистрали, которая связывает западную часть и центр города. Чтобы не остановить там движение автотранспорта уже во время прокладки путей, требуется создать маршрут, альтернативный проспекту Стачки, отметили специалисты. Врио губернатора поручил представить предложения по созданию дороги-дублера. "Без дублера проспекта Стачки трамвайную сеть на Западном делать нет смысла. Последовательно или параллельно выполнять эти проекты - это уже варианты решения. Наша задача - улучшить транспортную ситуацию в городе, а не наоборот. И нужно понимать, за счёт чего мы будем финансировать проект дороги-дублёра. Проработайте совместно минтранс с администрацией города и представьте конкретные предложения", - подытожил Слюсарь. Ранее по решению врио губернатора реализация проекта "Ростовский трамвай" была приостановлена для дополнительной оценки проекта со стороны экспертов. К работе были привлечены проектировщики и ученые. Концессионное соглашение "О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в границах муниципального образования" администрация города и компания "Синара - Городские транспортные решения" заключили в 2023 году. Было запланировано строительство и модернизация более 119 километров трамвайных путей, строительство двух депо, закупка 76 трехсекционных трамваев, модернизация имеющегося подвижного состава. Предполагалось, что проект реализуют в 2023-2028 годах.

https://ria.ru/20250716/detsad-2029452929.html

https://ria.ru/20250710/trava-2028431089.html

ростовская область

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юрий слюсарь , ростовская область