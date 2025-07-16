https://ria.ru/20250716/dtp-2029429872.html
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 16.07.2025
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области
Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:14:00+03:00
2025-07-16T12:14:00+03:00
2025-07-16T12:14:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029418636_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_dc92f72994221eea45156f19e48ef7a3.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. "По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter", - говорится в сообщении. В ГУМВД уточнили, что на месте аварии погибли пять человек, еще двое скончались в медицинском учреждении. "В настоящее время малолетний ребенок госпитализирован", - добавили в главке.
https://ria.ru/20250716/vzryv-2029413250.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029418636_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76c1e639271ed11b19dabf6518068435.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области
Выезд на полосу встречного движения стал причиной ДТП в Новосибирской области