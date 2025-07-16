https://ria.ru/20250716/dtp-2029429872.html

В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области

В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 16.07.2025

В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области

Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:14:00+03:00

2025-07-16T12:14:00+03:00

2025-07-16T12:14:00+03:00

происшествия

новосибирская область

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. "По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter", - говорится в сообщении. В ГУМВД уточнили, что на месте аварии погибли пять человек, еще двое скончались в медицинском учреждении. "В настоящее время малолетний ребенок госпитализирован", - добавили в главке.

https://ria.ru/20250716/vzryv-2029413250.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)