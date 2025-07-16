Рейтинг@Mail.ru
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/dtp-2029429872.html
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 16.07.2025
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области
Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:14:00+03:00
2025-07-16T12:14:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029418636_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_dc92f72994221eea45156f19e48ef7a3.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. "По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter", - говорится в сообщении. В ГУМВД уточнили, что на месте аварии погибли пять человек, еще двое скончались в медицинском учреждении. "В настоящее время малолетний ребенок госпитализирован", - добавили в главке.
https://ria.ru/20250716/vzryv-2029413250.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029418636_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76c1e639271ed11b19dabf6518068435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП в Новосибирской области

Выезд на полосу встречного движения стал причиной ДТП в Новосибирской области

© Фото : прокуратура Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : прокуратура Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии с гибелью семи человек в Новосибирской области, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону.
Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал.
"По предварительным данным, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter", - говорится в сообщении.
В ГУМВД уточнили, что на месте аварии погибли пять человек, еще двое скончались в медицинском учреждении.
"В настоящее время малолетний ребенок госпитализирован", - добавили в главке.
Место взрыва газа в поселке Красный Яр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Новосибирском
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала