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При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мирный житель ранен в посёлке Разумное Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:41:00+03:00
2025-07-16T18:41:00+03:00
2025-07-16T18:41:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в посёлке Разумное Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что повреждено коммерческое помещение. Также от взрыва произошло возгорание камыша, пожарными расчётами огонь ликвидирован.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: при детонации дрона ВСУ пострадал житель белгородского села Разумное