https://ria.ru/20250716/doroga-2029460091.html

У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги

У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги - РИА Новости, 16.07.2025

У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги

Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена, правоохранители осматривают газель, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:56:00+03:00

2025-07-16T13:56:00+03:00

2025-07-16T14:21:00+03:00

происшествия

москва

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afc24e744208a4067e95a75027f342b8.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена, правоохранители осматривают газель, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У хранилища ЦБ РФ в Москве на улице Правды сотрудники полиции проверяют "Газель", территория вокруг оцеплена, движение частично перекрыто. На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также ГИБДД.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021308046.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у Центрального хранилища Банка России, где правоохранители осматривают "Газель" Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России в Москве оцеплена, правоохранители осматривают "Газель", передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-16T13:56 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф