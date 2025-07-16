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У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги - РИА Новости, 16.07.2025
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13:56 16.07.2025 (обновлено: 14:21 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/doroga-2029460091.html
У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги
У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги - РИА Новости, 16.07.2025
У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги
Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена, правоохранители осматривают газель, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 16.07.2025
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происшествия
москва
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена, правоохранители осматривают газель, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У хранилища ЦБ РФ в Москве на улице Правды сотрудники полиции проверяют "Газель", территория вокруг оцеплена, движение частично перекрыто. На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также ГИБДД.
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Обстановка у Центрального хранилища Банка России, где правоохранители осматривают "Газель"
Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России в Москве оцеплена, правоохранители осматривают "Газель", передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ
У центрального хранилища Центробанка оцепили часть дороги

Правоохранители осматривают "Газель" у центрального хранилища ЦБ РФ

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве оцеплена, правоохранители осматривают газель, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У хранилища ЦБ РФ в Москве на улице Правды сотрудники полиции проверяют "Газель", территория вокруг оцеплена, движение частично перекрыто.
На месте в настоящее время работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также ГИБДД.
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ПроисшествияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГИБДД МВД РФ
 
 
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