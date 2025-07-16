https://ria.ru/20250716/dnepropetrovsk-2029578701.html

На Украине подростки отбили у сотрудников военкомата мужчину

На Украине подростки отбили у сотрудников военкомата мужчину - РИА Новости, 16.07.2025

На Украине подростки отбили у сотрудников военкомата мужчину

Группа подростков в Днепропетровске на Украине отбила у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались мобилизовать, сообщает украинское издание... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:03:00+03:00

2025-07-16T23:03:00+03:00

2025-07-16T23:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровск

страна.ua

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МОСКВА, 16 июля – РИА Новости. Группа подростков в Днепропетровске на Украине отбила у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались мобилизовать, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Днепропетровске подростки отбивали мужчину у ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало видео, на котором сотрудники военкомата силой пытаются затащить мужчину в автомобиль, при этом повалили его на асфальт. К ним подбежали подростки, которые помогли мужчине встать, отбили его и вместе с ним убежали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250712/voenkomat-2028737179.html

https://ria.ru/20250706/vzryv-2027480501.html

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украина, днепропетровск, страна.ua, вооруженные силы украины