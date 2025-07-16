На Украине подростки отбили у сотрудников военкомата мужчину
Группа подростков в Днепропетровске отбила у сотрудников военкомата мужчину
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июля – РИА Новости. Группа подростков в Днепропетровске на Украине отбила у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались мобилизовать, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Днепропетровске подростки отбивали мужчину у ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало видео, на котором сотрудники военкомата силой пытаются затащить мужчину в автомобиль, при этом повалили его на асфальт. К ним подбежали подростки, которые помогли мужчине встать, отбили его и вместе с ним убежали.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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