https://ria.ru/20250716/diabet-2029531773.html
Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 16.07.2025
Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Свыше 26 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:39:00+03:00
2025-07-16T17:39:00+03:00
2025-07-16T17:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_0:96:3068:1822_1920x0_80_0_0_8c059d4bff01af3e0adc411227976755.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 26 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. "Сахарный диабет – хроническое и коварное заболевание, поэтому требует динамического контроля. Понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета – в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В Минздраве подчеркивают, что пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Система помощи таким пациентам организована в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250716/dk-2029525204.html
https://ria.ru/20250716/shkola-2029498591.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c1593238b772f409890ad1332fd12f34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье
Более 26 тысяч жителей Подмосковья обучились в школах сахарного диабета
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 26 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови.
"Сахарный диабет – хроническое и коварное заболевание, поэтому требует динамического контроля. Понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета – в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В Минздраве подчеркивают, что пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом.
Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Система помощи таким пациентам организована в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".