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Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье - РИА Новости, 16.07.2025

Свыше 26 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Свыше 26 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:39:00+03:00

2025-07-16T17:39:00+03:00

2025-07-16T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 26 тысяч пациентов прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. "Сахарный диабет – хроническое и коварное заболевание, поэтому требует динамического контроля. Понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета – в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В Минздраве подчеркивают, что пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Система помощи таким пациентам организована в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250716/dk-2029525204.html

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московская область (подмосковье)