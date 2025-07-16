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Детсад в Ростове подключили к газу по президентской программе

Детсад в Ростове подключили к газу по президентской программе - РИА Новости, 16.07.2025

Детсад в Ростове подключили к газу по президентской программе

Новый детский сад в Ростове-на-Дону подключили к газу по президентской программе, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:35:00+03:00

2025-07-16T13:35:00+03:00

2025-07-16T13:35:00+03:00

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

сергей цивилев

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Новый детский сад в Ростове-на-Дону подключили к газу по президентской программе, сообщает правительство Ростовской области. Церемония подключения к газу социальных объектов прошла в среду в нескольких регионах страны. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Дошкольное учреждение на 200 мест построено в новом микрорайоне Ростова-на-Дону - на месте старого аэропорта. Здесь реализуется проект комплексного развития территории - вместе с жильем инвестор строит и социальные объекты. "У нас сегодня двойное событие - в новом микрорайоне Ростова построен первый детский сад, и сегодня мы подключаем его к газу по президентской программе. Благодаря ей у нас в регионе переведены на газ уже более 20 детских садов и школ. И это не просто вопрос комфорта наших детей, учителей и воспитателей, это еще и вопрос экологии", - отметил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, который также принял участие в мероприятии. Матвиенко подчеркнула, что газификация регионов - один из крупнейших инфраструктурных проектов. "Доступ к современной энергетической инфраструктуре, к современным источникам энергии расширяется для граждан по всей нашей стране, в том числе в рамках программы социальной догазификации, которая была инициирована нашим президентом РФ Владимиром Путиным", - сказала она. В Ростовской области принято около 42 тысяч заявок от жителей на участие в программе догазификации. По ней газовые сети подводятся к земельным участкам бесплатно. На сегодняшний день к газу подключены уже более 38,5 тысячи домов и 23 соцобъекта. Еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений - в работе.

https://ria.ru/20250714/veterany-2028988583.html

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ростовская область, ростов-на-дону, сергей цивилев, юрий слюсарь