https://ria.ru/20250716/den-metallurga-1960635926.html
День металлурга 2025: когда и как отмечают в России
День металлурга 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День металлурга 2025: когда и как отмечают в России
В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:55:00+03:00
2025-07-16T19:55:00+03:00
2025-07-16T19:56:00+03:00
россия
день металлурга в россии
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960639233_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_a9f4a0dd6af13e1f1043ed3f10303b8a.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День металлурга. Когда отмечается, история и традиции праздника — в материале РИА Новости.Какого числа День металлургаКаждый год праздник в России отмечается в третье по счету воскресенье июля. В 2025 году это 20 июля.Одновременно с нашей страной День металлурга отмечается и в ряде других стран — например, в Белоруссии и Казахстане.История праздникаВпервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа “О праздничных и памятных днях”, выпущенного в 1980 году.Как отмечаютВ День металлурга во многих российских городах (в первую очередь, конечно, в тех, где расположены крупные предприятия металлургического комплекса) проводятся тематические мероприятия: праздничные концерты, награждения лучших работников по итогам минувшего года, ярмарки и другие.Мероприятия могут быть не только городскими: нередко металлургические мероприятия составляют собственную праздничную программу. Если у предприятия есть музей, то в честь Дня металлурга он может проводить экскурсии или день открытых дверей.В Магнитогорске (Челябинская область), для которого металлургические предприятия давно считаются градообразующими, День металлурга нередко совпадает с Днем города.Наиболее отличившимся представителям профессии вручают почетное звание “Заслуженный металлург Российской Федерации”. При этом в соответствующем положении прописано, что получить его, как правило, можно минимум через 20 лет с начала профессиональной деятельности, а также при условии, что у гражданина есть и другие награды.Что подарить на День металлургаПодарки в День металлурга вовсе не обязательно должны быть связаны с металлами или металлургией. Это могут быть презенты, которые так или иначе перекликаются с хобби поздравляемого: к примеру, книга, комплект рыболовных снастей или набор для бани, а также нужные и практичные подарки, например:
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960639233_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_98b6c6b6354244bb42e53c7fbf55f039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день металлурга в россии, праздники
Россия, День металлурга в России, Праздники
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В календаре немало профессиональных праздников, когда слова благодарности адресованы представителям очень значимых и важных специальностей. Среди них — День металлурга. Когда отмечается, история и традиции праздника — в материале РИА Новости.
Какого числа День металлурга
Каждый год праздник в России отмечается в третье по счету воскресенье июля. В 2025 году это 20 июля.
Одновременно с нашей страной День металлурга отмечается и в ряде других стран — например, в Белоруссии и Казахстане.
Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.
Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа “О праздничных и памятных днях”, выпущенного в 1980 году.
В День металлурга во многих российских городах (в первую очередь, конечно, в тех, где расположены крупные предприятия металлургического комплекса) проводятся тематические мероприятия: праздничные концерты, награждения лучших работников по итогам минувшего года, ярмарки и другие.
Мероприятия могут быть не только городскими: нередко металлургические мероприятия составляют собственную праздничную программу. Если у предприятия есть музей, то в честь Дня металлурга он может проводить экскурсии или день открытых дверей.
В Магнитогорске (Челябинская область), для которого металлургические предприятия давно считаются градообразующими, День металлурга нередко совпадает с Днем города.
Наиболее отличившимся представителям профессии вручают почетное звание “Заслуженный металлург Российской Федерации”. При этом в соответствующем положении
прописано, что получить его, как правило, можно минимум через 20 лет с начала профессиональной деятельности, а также при условии, что у гражданина есть и другие награды.
Что подарить на День металлурга
Подарки в День металлурга вовсе не обязательно должны быть связаны с металлами или металлургией. Это могут быть презенты, которые так или иначе перекликаются с хобби поздравляемого: к примеру, книга, комплект рыболовных снастей или набор для бани, а также нужные и практичные подарки, например:
- массажер, который поможет снять усталость после сложного рабочего дня;
- термос или ланч-бокс для тех, кто предпочитает носить с собой на работу обед из дома;
- подписка на любимый журнал или газету;
- подарочный сертификат (выбор может быть связан с хобби поздравляемого).