https://ria.ru/20250716/den-florista-2029562622.html

День флориста в 2025 году: когда отмечают, история праздника, идеи подарков

День флориста 2025 — когда отмечают, история и идеи подарков

День флориста в 2025 году: когда отмечают, история праздника, идеи подарков

Во втором месяце лета в России по традиции отмечается День флориста — праздник, объединяющий профессионалов цветочного искусства. История возникновения,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:22:00+03:00

2025-07-16T20:22:00+03:00

2025-07-16T20:22:00+03:00

праздники

цветы

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Во втором месяце лета в России по традиции отмечается День флориста — праздник, объединяющий профессионалов цветочного искусства. История возникновения, традиции и идеи подарков — в материале РИА Новости.Когда отмечают День флориста в РоссииСпециалисты, занимающиеся созданием цветочных композиций, отмечают профессиональный праздник 24 июля 2025 года.История и происхождение праздникаДень флориста отмечают с 2009 года. Значительный вклад в появление в праздничном календаре новой даты внес Флористический Союз России, который сформулировал основные требования к работникам этой сферы. А 24 июля того же 2009 года Министерство здравоохранения и социального развития России выпустило приказ, в тексте которого была прописана квалификационная характеристика профессии “флорист”.Кто такие флористы и чем они занимаютсяCозданием букетов и декора из цветов люди начали заниматься задолго до того, как специализирующихся на этом граждан стали называть “флористами”.И на каждом из этапов люди, обладающие необходимыми знаниями о растениях и умеющие с ними работать, были очень ценны и востребованы.Сегодня в основные задачи профессионального флориста входит:При этом хороший специалист должен обладать:Современные флористы нередко работают сами на себя, а потому им важно знать не только основные принципы составления букетов или правила хранения различных растений, но и обладать хотя бы базовыми бизнес-знаниями и азами финансовой грамотности. Если речь идет о декоре для мероприятия, важно понимать его специфику во избежание неловких и неуместных ситуаций.Традиции празднования Дня флористаДень флориста в России — относительно молодой праздник, поэтому общероссийские традиции празднования пока что не сформированы. Однако каждая компания по-своему решает вопрос, организуя для сотрудников порой весьма интересные мероприятия.Как отмечают профессионалыСами флористы могут отметить как на работе, вместе с руководителями и коллегами, так и в кругу родных и друзей.Как празднуют цветочные салоны и школы“Флористы — главные люди, без которых не могли бы в принципе функционировать наши магазины. Поэтому их профессиональному празднику традиционно уделяем очень большое внимание, — говорит Ксения Лысенко, PR-менеджер сети цветочных магазинов "Цветомания". — Помимо поздравлений и сладких угощений в этом году мы проводим конкурс "На самый креативный букет" среди наших сотрудников. Жюри в составе директоров компании выберет наиболее интересные решения, отметит дизайнерские находки, стильные сочетания и в День флориста наградит лучших авторов в нескольких номинациях”.Владелец цветочной станции “Ива” Ирина Дахина проводит тимбилдинги на природе, организовывает совместный спорт (например, йогу, пилатес или волейбол), а также отправляет сотрудников в качестве участников на региональные и международные конкурсы.“Также приглашаем спикеров для проведения тренингов по психологии, продажам, финансовой грамотности. Есть у нас и собственный книжный клуб, где мы примерно раз в месяц обсуждаем прочитанную книгу на тему флористики, делимся впечатлениями”.Примеры мероприятий: мастер-классы, конкурсы, выставкиНекоторые компании могут организовать и тематические акции, конкурсы или иные мероприятия для покупателей. Например, провести бесплатный мастер-класс по созданию букетов из полевых цветов или заранее объявить конкурс рисунков среди самых юных покупателей, наградой в котором станет ценный приз или подарочный сертификат.Нередко к этому событию бывают приурочены и различные выставки и фестивали, на которых флористы могут не только получить новые знания и продемонстрировать собственные таланты, но и получить приятную награду.Как отметить День флориста — идеи и советыОдин из самых популярных способов — устроить увлекательное и веселое корпоративное мероприятие в цветочном магазине. При этом можно организовать с коллегами обмен подарками (например, по принципу новогоднего “тайного Санты”).Что подарить флористуВостребованы и популярны в этот день профессиональные подарки:Такие презенты будет прекрасно перекликаться с тематикой праздника и наверняка не будут после годами пылиться на самой дальней полке шкафа.“Мы включаем в список полезных подарков именные секаторы, редкие издания книг по флористическому дизайну или журналы о новых трендах в флористике, подарочные сертификаты на маникюр и спа (все же флористы все время работают в холодной воде и цветы обработаны химией, а значит, их рукам необходим дополнительный уход), флористические курсы и мастер-классы, а также участие в семинарах по новым техникам”, — говорит Ирина Дахина.По-прежнему актуальны и универсальные вариан: наборы чая, кофе или сладостей (например, оформленных в цветочное тематике), подарочные корзины и многое другое.“Выбирая подарки флористам, не забывайте, что они — обычные, хотя и очень творческие люди. Преимущественно женщины, которым приятно получать традиционные знаки внимания. В том числе и цветы. Ведь разве можно устать от этих прекрасных, нежных, ярких созданий?”, — говорит Ксения Лысенко.Факты, которые важно запомнитьЧасто задаваемые вопросы24 июля 2009 года был опубликован приказ министра здравоохранения и соцразвития России, который утвердил главные квалификационные требования к специалистам, известным как “флористы”. Этот день считается днем рождения профессии.Так как День флориста — неофициальный праздник, то выходным днем для россиян он не считается. За исключением тех случаев, конечно, когда выпадает на субботу или воскресенье.Несмотря на то, что флористы ежедневно видят перед собой очень большое количество разнообразных бутонов, многие из них искренне любят цветы и не откажутся в профессиональный праздник от красивого букета.Ориентироваться тут стоит на индивидуальные предпочтения конкретного человека: выбрать его любимые цветы, постараться подобрать необычную композицию или редкие растения, оформить в стиле любимой кинокартины и др.Профессиональный праздник — прекрасная возможность повысить лояльность аудитории или привлечь новых клиентов. Красиво оформленная входная группа или необычная фотозона будут притягивать внимание и разойдутся на красивых кадрах по главным соцсетям, а праздничная акция станет хорошим подарком для постоянных покупателей или поводом для знакомства для тех, кто еще никогда не делал тут покупки.

https://ria.ru/20250523/buket-2018566970.html

https://ria.ru/20250312/rozy-2004446818.html

https://ria.ru/20240819/festival-1966996422.html

https://ria.ru/20220308/flowers-1776303722.html

https://realty.ria.ru/20210907/tsvety-1748192909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, цветы