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В Новосибирской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими
В Новосибирской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими - РИА Новости, 16.07.2025
В Новосибирской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, возбудили после аварии с семью погибшими в Новосибирской области, сообщает СУСК по РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:04:00+03:00
2025-07-16T13:04:00+03:00
2025-07-16T13:04:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, возбудили после аварии с семью погибшими в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. Пострадавший - ребенок, находящийся в состоянии средней степени тяжести. Вертолетом санавиации его эвакуируют в Новосибирск. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погибли семь человек и пострадал малолетний ребенок. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291 километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия
В Новосибирской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими
СК возбудил уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, возбудили после аварии с семью погибшими в Новосибирской области, сообщает СУСК по региону.
Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще один человек пострадал. Пострадавший - ребенок, находящийся в состоянии средней степени тяжести. Вертолетом санавиации его эвакуируют в Новосибирск
.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погибли семь человек и пострадал малолетний ребенок.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозерское. На 291 километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.