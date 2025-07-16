https://ria.ru/20250716/dagestan-2029583873.html

Дилерские центры белорусской сельхозтехники могут появиться в Дагестане

Дилерские центры белорусской сельхозтехники могут появиться в Дагестане - РИА Новости, 16.07.2025

Дилерские центры белорусской сельхозтехники могут появиться в Дагестане

Дилерские центры белорусских производителей сельхозтехники могут появиться в Дагестане, что позволит сократить сроки поставки техники и запасных частей, сообщил РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Дилерские центры белорусских производителей сельхозтехники могут появиться в Дагестане, что позволит сократить сроки поставки техники и запасных частей, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с членами белорусской делегации во главе с председателем Белкоопсоюза Инессой Короткевич. "Продукция ОАО "Минский тракторный завод" и "Амкодор" зарекомендовала себя как надежная, адаптированная к различным условиям эксплуатации, включая горную местность и сельские территории. Открытие официальных дилерских центров позволит существенно сократить сроки поставки техники и запасных частей, повысить оперативность технического обслуживания и ремонта, расширить возможности по обучению и подготовке специалистов на местах, обеспечить более тесную кооперацию между производителями и потребителями", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства Дагестана. Он подчеркнул, что открытие дилерской сети в Дагестане создаст дополнительные рабочие места, будет способствовать развитию смежных отраслей, таких, как логистика, сервис, обучение, а также укрепит двусторонние экономические связи между республиками. Абдулмуслимов также отметил, что Дагестан располагает значительным спросом на качественную коммунальную и строительную технику, особенно в рамках программ по модернизации инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов и развитию транспортной сети. "Дагестанская сторона выразила готовность содействовать в подборе и предоставлении площадок под размещение центров, оказывать поддержку в рамках действующих мер по привлечению инвесторов и локализации производств, обеспечивать необходимое административное сопровождение в рамках межрегионального и межгосударственного сотрудничества", – добавили в пресс-службе правительства республики.

https://ria.ru/20250515/gidrouzel-2017239366.html

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