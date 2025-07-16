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Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост - РИА Новости, 16.07.2025
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02:39 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/chehija-2029355175.html
Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост
Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост - РИА Новости, 16.07.2025
Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост
Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:39:00+03:00
2025-07-16T02:39:00+03:00
в мире
чехия
украина
германия
андрей бабиш
сергей лавров
петр фиала
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае возвращения к власти его движения в результате октябрьских выборов в парламент новое правительство отменит так называемую "чешскую инициативу по боеприпасам". Отвечая на прямой вопрос агентства о том, отменит ли правительство под руководством ANO инициативу по боеприпасам, Бабиш заявил, что данная инициатива непрозрачна, "завышена по цене" и "неформальна". "Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для нашего народа", - заявил Бабиш. При этом экс-премьер выразил мнение, что управление данным проектом могло бы взять на себя НАТО. По словам Бабиша, остается неясным, какой вклад в инициативу вносит Чехия. По данным агентства Рейтер, в прошлом году правительство чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что внесло за неполный год около 35 миллионов евро. Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в нее более одного миллиарда евро. По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Кроме того, Бабиш заявил в интервью, что новые цели НАТО в сфере расходов на оборону слишком высоки, и что он "еще раз пересмотрит" чешский контракт на закупку в США 24 истребителей F-35, который, по его словам, завышен. "Если бы я был на саммите НАТО (в июне в Гааге - ред.), и (президент США - ред.) Дональд Трамп говорил бы о пяти процентах (ВВП на оборону - ред.), я бы просто сказал, что это нереально и что нам нужно поддерживать социальный мир. Если он прикажет мне прыгать с пятого этажа, я тоже не прыгну. Я всегда действовал как суверенный премьер Чешской Республики", - заявил Бабиш. Бабиш добавил, что будет соблюдать закон, предусматривающий расходы на оборону в размере двух процентов ВВП, но не будет считать себя связанным планом нынешнего правительства по увеличению расходов на 0,2 процента ВВП в год с достижением трех процентов ВВП к 2030 году. Его правительство будет инвестировать прозрачно, не будет воровать и не будет сыпать деньгами, заверил Бабиш. Парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября этого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029315679.html
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в мире, чехия, украина, германия, андрей бабиш, сергей лавров, петр фиала, нато, вооруженные силы украины, f-35
В мире, Чехия, Украина, Германия, Андрей Бабиш, Сергей Лавров, Петр Фиала, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-35
Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост

Экс-премьер Чехии Бабиш: новый кабмин отменит инициативу по снарядам для ВСУ

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае возвращения к власти его движения в результате октябрьских выборов в парламент новое правительство отменит так называемую "чешскую инициативу по боеприпасам".
Отвечая на прямой вопрос агентства о том, отменит ли правительство под руководством ANO инициативу по боеприпасам, Бабиш заявил, что данная инициатива непрозрачна, "завышена по цене" и "неформальна".
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"Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для нашего народа", - заявил Бабиш.
При этом экс-премьер выразил мнение, что управление данным проектом могло бы взять на себя НАТО.
По словам Бабиша, остается неясным, какой вклад в инициативу вносит Чехия. По данным агентства Рейтер, в прошлом году правительство чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что внесло за неполный год около 35 миллионов евро.
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Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в нее более одного миллиарда евро.
По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
Кроме того, Бабиш заявил в интервью, что новые цели НАТО в сфере расходов на оборону слишком высоки, и что он "еще раз пересмотрит" чешский контракт на закупку в США 24 истребителей F-35, который, по его словам, завышен.
"Если бы я был на саммите НАТО (в июне в Гааге - ред.), и (президент США - ред.) Дональд Трамп говорил бы о пяти процентах (ВВП на оборону - ред.), я бы просто сказал, что это нереально и что нам нужно поддерживать социальный мир. Если он прикажет мне прыгать с пятого этажа, я тоже не прыгну. Я всегда действовал как суверенный премьер Чешской Республики", - заявил Бабиш.
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Бабиш добавил, что будет соблюдать закон, предусматривающий расходы на оборону в размере двух процентов ВВП, но не будет считать себя связанным планом нынешнего правительства по увеличению расходов на 0,2 процента ВВП в год с достижением трех процентов ВВП к 2030 году. Его правительство будет инвестировать прозрачно, не будет воровать и не будет сыпать деньгами, заверил Бабиш.
Парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября этого года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Переданные Украине западные снаряды нанесли урон ВСУ, пишут СМИ
23 сентября 2024, 16:11
 
В миреЧехияУкраинаГерманияАндрей БабишСергей ЛавровПетр ФиалаНАТОВооруженные силы УкраиныF-35
 
 
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