https://ria.ru/20250716/byudzhet-2029451120.html
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов - РИА Новости, 16.07.2025
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:30:00+03:00
2025-07-16T13:30:00+03:00
2025-07-16T13:30:00+03:00
в мире
украина
киев
ирина геращенко
сергей марченко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Двадцать пятого июня он сообщал, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Изменения в бюджет-2025 с 412 миллиардами (гривен, около 9,8 миллиарда долларов - ред.) на армию. За основу - 257 (голосов депутатов - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, проект документа также предусматривает, что с 1 августа 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет Киева, будет перечисляться в резервный фонд. "Это создает опасный прецедент централизации финансов столицы, усиливает зависимость Киева от решений правительства и бьет по столичной инфраструктуре", - заявила Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Железняк сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ирина геращенко, сергей марченко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Ирина Геращенко, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
Железняк: Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов Украины