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Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов

Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов - РИА Новости, 16.07.2025

Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов

Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:30:00+03:00

2025-07-16T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Двадцать пятого июня он сообщал, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Изменения в бюджет-2025 с 412 миллиардами (гривен, около 9,8 миллиарда долларов - ред.) на армию. За основу - 257 (голосов депутатов - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, проект документа также предусматривает, что с 1 августа 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет Киева, будет перечисляться в резервный фонд. "Это создает опасный прецедент централизации финансов столицы, усиливает зависимость Киева от решений правительства и бьет по столичной инфраструктуре", - заявила Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Железняк сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

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в мире, украина, киев, ирина геращенко, сергей марченко, верховная рада украины