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FT: в Британии выросло число должников по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 16.07.2025
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12:01 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/britanija-2029424130.html
FT: в Британии выросло число должников по оплате коммунальных платежей
FT: в Британии выросло число должников по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 16.07.2025
FT: в Британии выросло число должников по оплате коммунальных платежей
Доля британских домохозяйств, имеющих задолженность по оплате коммунальных платежей, выросла с 18% до 24% за полгода, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:01:00+03:00
2025-07-16T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Доля британских домохозяйств, имеющих задолженность по оплате коммунальных платежей, выросла с 18% до 24% за полгода, сообщает газета Financial Times. "Около 24% домохозяйств на данный момент просрочили коммунальные платежи, как показывают данные консалтинговой компании Baringa. Это значение увеличилось с 18% в декабре 2024 года, но снизилось по сравнению с 29% домохозяйств, просрочивших платежи в мае 2022 года, когда оптовые цены резко поднялись в результате полномасштабного вторжения России на Украину", - говорится в материале. Данные компании основаны на ее доступе к долговым книгам семи крупных поставщиков энергии, обслуживающим около половины британских домохозяйств. В среднем должники без плана погашения задолжали 1700 фунтов стерлингов. Платежи на сумму более 2 миллиардов фунтов опаздывают на год и более. Анализ также показал, что среднестатистический клиент ежегодно переплачивает 65 фунтов, чтобы покрыть расходы поставщиков по погашению безнадежных долгов, по сравнению с примерно 40 фунтами стерлингов летом 2022 года. Однако анализ Baringa расходится с подходом к расчету задолженности государственного энергорегулятора Ofgem. Согласно этому подходу, классифицируются как задолженность только те платежи, которые были просрочены как минимум на 90 дней. По данным Ofgem, только 6,5% домохозяйств имеют задолженность по коммунальным платежам. Как пишет газета, эти цифры "вызывают тревогу" по поводу состояния рынка через несколько лет после резкого роста оптовых цен на энергоносители, начавшегося во время пандемии COVID-19 и усугубленного антироссийскими санкциями. Тогда он привел к банкротству нескольких компаний-поставщиков и к вмешательству правительства, предложившего домохозяйствам финансовую поддержку. "Хотя государственная поддержка постепенно сокращалась по мере снижения цен, типичные счета домохозяйств за электроэнергию по-прежнему на сотни фунтов выше, чем до энергетического кризиса", - сообщает газета. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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экономика, россия, украина, европа
Экономика, Россия, Украина, Европа
FT: в Британии выросло число должников по оплате коммунальных платежей

FT: доля имеющих долги по оплате ЖКХ британских домохозяйств выросла с 18 до 24%

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Доля британских домохозяйств, имеющих задолженность по оплате коммунальных платежей, выросла с 18% до 24% за полгода, сообщает газета Financial Times.
"Около 24% домохозяйств на данный момент просрочили коммунальные платежи, как показывают данные консалтинговой компании Baringa. Это значение увеличилось с 18% в декабре 2024 года, но снизилось по сравнению с 29% домохозяйств, просрочивших платежи в мае 2022 года, когда оптовые цены резко поднялись в результате полномасштабного вторжения России на Украину", - говорится в материале.
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Данные компании основаны на ее доступе к долговым книгам семи крупных поставщиков энергии, обслуживающим около половины британских домохозяйств. В среднем должники без плана погашения задолжали 1700 фунтов стерлингов. Платежи на сумму более 2 миллиардов фунтов опаздывают на год и более. Анализ также показал, что среднестатистический клиент ежегодно переплачивает 65 фунтов, чтобы покрыть расходы поставщиков по погашению безнадежных долгов, по сравнению с примерно 40 фунтами стерлингов летом 2022 года.
Однако анализ Baringa расходится с подходом к расчету задолженности государственного энергорегулятора Ofgem. Согласно этому подходу, классифицируются как задолженность только те платежи, которые были просрочены как минимум на 90 дней. По данным Ofgem, только 6,5% домохозяйств имеют задолженность по коммунальным платежам.
Как пишет газета, эти цифры "вызывают тревогу" по поводу состояния рынка через несколько лет после резкого роста оптовых цен на энергоносители, начавшегося во время пандемии COVID-19 и усугубленного антироссийскими санкциями. Тогда он привел к банкротству нескольких компаний-поставщиков и к вмешательству правительства, предложившего домохозяйствам финансовую поддержку.
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"Хотя государственная поддержка постепенно сокращалась по мере снижения цен, типичные счета домохозяйств за электроэнергию по-прежнему на сотни фунтов выше, чем до энергетического кризиса", - сообщает газета.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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