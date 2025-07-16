Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки от 14 до 15 лет
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. Все осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной период – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года.
Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.
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