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Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 16.07.2025
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16:58 16.07.2025 (обновлено: 17:06 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/besporyadki-2029517750.html
Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 16.07.2025
Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:58:00+03:00
2025-07-16T17:06:00+03:00
происшествия
ставропольский край
республика дагестан
махачкала
ставропольский краевой суд
генеральная прокуратура рф
беспорядки в аэропорту махачкалы
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ПЯТИГОРСК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. Все осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной период – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", – говорится в сообщении. По данным ведомства, подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.
https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html
https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html
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происшествия, ставропольский край, республика дагестан, махачкала, ставропольский краевой суд, генеральная прокуратура рф, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Ставропольский край, Республика Дагестан, Махачкала, Ставропольский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки от 14 до 15 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. Все осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной период – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года.
Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.
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ПроисшествияСтавропольский крайРеспублика ДагестанМахачкалаСтавропольский краевой судГенеральная прокуратура РФБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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