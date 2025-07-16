https://ria.ru/20250716/besporyadki-2029517750.html

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 16.07.2025

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:58:00+03:00

2025-07-16T16:58:00+03:00

2025-07-16T17:06:00+03:00

происшествия

ставропольский край

республика дагестан

махачкала

ставропольский краевой суд

генеральная прокуратура рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

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ПЯТИГОРСК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. Все осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной период – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", – говорится в сообщении. По данным ведомства, подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщала, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html

https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, республика дагестан, махачкала, ставропольский краевой суд, генеральная прокуратура рф, беспорядки в аэропорту махачкалы