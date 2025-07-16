https://ria.ru/20250716/bespilotniki-2029581008.html

ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России

ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России - РИА Новости, 16.07.2025

ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью, девять - над Брянской и два - над Липецкой,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:25:00+03:00

2025-07-16T23:25:00+03:00

2025-07-16T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью, девять - над Брянской и два - над Липецкой, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого июля 2025 года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, девять БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250716/voronezh-2029378780.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)