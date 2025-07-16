https://ria.ru/20250716/bespilotniki-2029581008.html
ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России
ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России - РИА Новости, 16.07.2025
ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России
Российские средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью, девять - над Брянской и два - над Липецкой,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:25:00+03:00
2025-07-16T23:25:00+03:00
2025-07-16T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью, девять - над Брянской и два - над Липецкой, сообщили в Минобороны России. "Шестнадцатого июля 2025 года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, девять БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 40 украинских БПЛА над регионами России
Минобороны: средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов над регионами России