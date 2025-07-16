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ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами
ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами - РИА Новости, 16.07.2025
ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили с 8.30 мск до 8.40 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:34:00+03:00
2025-07-16T09:34:00+03:00
2025-07-16T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 8.30 мск до 8.40 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого июля в период с 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами
МО: средства ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом