https://ria.ru/20250716/bespilotniki-2029385555.html

ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами

ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами - РИА Новости, 16.07.2025

ПВО уничтожила два украинских дрона над двумя российскими регионами

Российские средства ПВО уничтожили с 8.30 мск до 8.40 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:34:00+03:00

2025-07-16T09:34:00+03:00

2025-07-16T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 8.30 мск до 8.40 мск два украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Шестнадцатого июля в период с 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)