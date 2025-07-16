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Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ
Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:52:00+03:00
2025-07-16T00:52:00+03:00
2025-07-16T00:52:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена", - сказал Рогов. По его словам, беспилотники, в том числе, летели курсом на юг и юго-восток - в сторону Ростовской области и Краснодарского края, а также Республики Крым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
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Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ
Рогов: над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ