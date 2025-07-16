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Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/berdjansk-2029348451.html
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ
Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:52:00+03:00
2025-07-16T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена", - сказал Рогов. По его словам, беспилотники, в том числе, летели курсом на юг и юго-восток - в сторону Ростовской области и Краснодарского края, а также Республики Крым.
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

Рогов: над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Бердянске
Отдыхающие на набережной в Бердянске - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена", - сказал Рогов.
По его словам, беспилотники, в том числе, летели курсом на юг и юго-восток - в сторону Ростовской области и Краснодарского края, а также Республики Крым.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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