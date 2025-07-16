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Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Над Бердянском отразили атаку беспилотников ВСУ

Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:52:00+03:00

2025-07-16T00:52:00+03:00

2025-07-16T00:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ отражена над городом Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена", - сказал Рогов. По его словам, беспилотники, в том числе, летели курсом на юг и юго-восток - в сторону Ростовской области и Краснодарского края, а также Республики Крым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность