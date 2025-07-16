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Белгородские предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат - РИА Новости, 16.07.2025
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Белгородская область
 
10:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/belgorod-2029399916.html
Белгородские предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат
Белгородские предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат - РИА Новости, 16.07.2025
Белгородские предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат
Более 90 пострадавших предприятий из приграничных районов Белгородской области получили 125 миллионов рублей на компенсацию при выплате зарплаты работникам,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:31:00+03:00
2025-07-16T10:31:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Более 90 пострадавших предприятий из приграничных районов Белгородской области получили 125 миллионов рублей на компенсацию при выплате зарплаты работникам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Порядка 2,2 тысячи работников воспользовались такой мерой поддержки из федерального бюджета за полгода вынужденного простоя. Общий размер господдержки составил 125 миллионов рублей", - сказал Гладков в своем утреннем обращении в соцсетях. Как пояснили в правительстве региона, речь идёт о предприятиях, деятельность которых была приостановлена в результате атак ВСУ. Для них правительство РФ выделило федеральные средства на компенсацию при выплате заработной платы при вынужденном простое из-за приостановки деятельности в результате агрессии ВСУ. "Мы очень благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение, как и за систему других мер, которые позволяют нам справиться с этой обстановкой: и людей спасти, и не допустить развала экономики", — подчеркнул Гладков. Поддержка предпринимателей в Белгородской, Брянской и Курской областях оказывается в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости", входящего в новый национальный проект "Кадры". Документы принимают в кадровых центрах региона.
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россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Белгородские предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат

В Белгороде предприятия получили 125 млн рублей на компенсацию зарплат

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Более 90 пострадавших предприятий из приграничных районов Белгородской области получили 125 миллионов рублей на компенсацию при выплате зарплаты работникам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Порядка 2,2 тысячи работников воспользовались такой мерой поддержки из федерального бюджета за полгода вынужденного простоя. Общий размер господдержки составил 125 миллионов рублей", - сказал Гладков в своем утреннем обращении в соцсетях.
Как пояснили в правительстве региона, речь идёт о предприятиях, деятельность которых была приостановлена в результате атак ВСУ. Для них правительство РФ выделило федеральные средства на компенсацию при выплате заработной платы при вынужденном простое из-за приостановки деятельности в результате агрессии ВСУ.
"Мы очень благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение, как и за систему других мер, которые позволяют нам справиться с этой обстановкой: и людей спасти, и не допустить развала экономики", — подчеркнул Гладков.
Поддержка предпринимателей в Белгородской, Брянской и Курской областях оказывается в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости", входящего в новый национальный проект "Кадры". Документы принимают в кадровых центрах региона.
Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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