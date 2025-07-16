https://ria.ru/20250716/azimut-2029426623.html

ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут"

ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" - РИА Новости, 16.07.2025

ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" за разный размер сбора с пассажиров при обмене и возврате... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:08:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" за разный размер сбора с пассажиров при обмене и возврате авиабилетов до и после вылета, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут"... Служба установила, что авиакомпания утвердила разный размер платы за внесение изменений в договор воздушной перевозки и отказ от нее в зависимости от факта вылета воздушного судна. Так, сбор за обмен и возврат при уведомлении до вылета составлял от 4 тысяч рублей, после вылета - от 8 тысяч рублей", - следует из сообщения ФАС. Согласно действующему законодательству в сфере воздушного транспорта, при добровольном отказе от полета или обмене билетов с пассажира может взиматься плата. Однако взимание разного размера платы за одно и то же действие должно быть обосновано, а ее размер должен быть экономически оправдан и соразмерен фактически понесенным расходам авиаперевозчика. По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Ведомство выдало перевозчику предупреждение. Компании необходимо рассчитать и утвердить размер взимаемой с пассажира платы за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета воздушного судна исходя из экономически обоснованного уровня затрат. Срок исполнения предупреждения – 30 дней", - уточнили в ФАС

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https://ria.ru/20250405/aviakompaniya-2009517908.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество