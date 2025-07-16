ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут"
ФАС выдала предупреждение "Азимуту" за сбор при сдаче билетов до и после вылета
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут" в Новосибирске
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" за разный размер сбора с пассажиров при обмене и возврате авиабилетов до и после вылета, сообщила служба.
"ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут"... Служба установила, что авиакомпания утвердила разный размер платы за внесение изменений в договор воздушной перевозки и отказ от нее в зависимости от факта вылета воздушного судна. Так, сбор за обмен и возврат при уведомлении до вылета составлял от 4 тысяч рублей, после вылета - от 8 тысяч рублей", - следует из сообщения ФАС.
Согласно действующему законодательству в сфере воздушного транспорта, при добровольном отказе от полета или обмене билетов с пассажира может взиматься плата. Однако взимание разного размера платы за одно и то же действие должно быть обосновано, а ее размер должен быть экономически оправдан и соразмерен фактически понесенным расходам авиаперевозчика.
По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Ведомство выдало перевозчику предупреждение. Компании необходимо рассчитать и утвердить размер взимаемой с пассажира платы за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета воздушного судна исходя из экономически обоснованного уровня затрат. Срок исполнения предупреждения – 30 дней", - уточнили в ФАС