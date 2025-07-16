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ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета - РИА Новости, 16.07.2025
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16:09 16.07.2025 (обновлено: 16:11 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029503436.html
ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета
ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета - РИА Новости, 16.07.2025
ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване. РИА Новости, 16.07.2025
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россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване. Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, подписанное в Москве 20 декабря 2024 года. Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве. Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Армении, университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.
https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html
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армения, россия, ереван, госдума рф
Армения, Россия, Ереван, Госдума РФ
ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета

ГД ратифицировала соглашение с Арменией о деятельности РАУ в Ереване

© Sputnik / Asatur YesayantsРоссийско-армянский университет в Ереване
Российско-армянский университет в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Российско-армянский университет в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване.
Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, подписанное в Москве 20 декабря 2024 года.
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Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве.
Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Армении, университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.
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