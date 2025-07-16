https://ria.ru/20250716/armeniya-2029503436.html

ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета

ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета - РИА Новости, 16.07.2025

ГД ратифицировала соглашение о работе Российско-Армянского университета

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:09:00+03:00

2025-07-16T16:09:00+03:00

2025-07-16T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване. Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, подписанное в Москве 20 декабря 2024 года. Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве. Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Армении, университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.

https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html

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армения, россия, ереван, госдума рф