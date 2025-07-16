https://ria.ru/20250716/aktrisa-2029056670.html

Отказалась от карьеры ради личного счастья. Трагедия Нины Меньшиковой

Отказалась от карьеры ради личного счастья. Трагедия Нины Меньшиковой - РИА Новости, 16.07.2025

Отказалась от карьеры ради личного счастья. Трагедия Нины Меньшиковой

Народная артистка Нина Меньшикова всю жизнь посвятила сцене и большому экрану, но ее самая важная роль вышла далеко за пределы искусства. Это история об... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:20:00+03:00

2025-07-16T19:20:00+03:00

москва

станислав ростоцкий

вгик

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Народная артистка Нина Меньшикова всю жизнь посвятила сцене и большому экрану, но ее самая важная роль вышла далеко за пределы искусства. Это история об истинных ценностях и личных жертвах.Настоящий талантНина Меньшикова родилась 8 августа 1928 года в Москве. С юности чувствовала, что ее внешность далека от стандартов красоты и сделала ставку на искренность, характер и упорство. После школы поступила во ВГИК на курс Бориса Бабочкина, который, по словам Меньшиковой, не оценил ее "невыразительную" внешность. Через два года перевелась к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, и именно там раскрылась ее настоящий драматический талант.В 1953-м она дебютировала в кино и на театральной сцене. Широкую известность ей принесла роль Веры Кругловой в фильме "Девчата" (1961). Нина играла роли искренних и чувствительных женщин, образы, в которых советские женщины узнавали себя и своих подруг, а Меньшикова стала любимицей публики на долгие годы.Большая любовьМеньшикова встретила режиссера Станислава Ростоцкого, когда училась во ВГИКе. Молодой человек вернулся с войны с протезом и долго не мог почувствовать себя любимым. Судьбоносная встреча случилась в троллейбусе. Они говорили не о театре и вообще не про искусство, а о простых бытовых вещах. Нина поняла, что влюбилась. Предложение разделить с Ростоцким лето в деревне стало началом их удивительного союза. Нина впервые ехала куда-то не как звезда, а как напарница и помощница.Станислав с товарищем отправлялись на все лето в деревню для работы над сценарием. Фактически им нужна была домработница, чтобы не отвлекаться от основной задачи. Ей и стала Меньшикова.Вскоре Станислав признался ей в своем состоянии и спросил: "Сможешь ли ты жить рядом со мной?" Она ответила без колебаний: "Любовь не знает преград". В 1956 они поженились, и в семье родился сын Андрей. Нина в детстве перенесла туберкулез, но несмотря на советы врачей прервать беременность, Нина пошла до конца, и роды прошли удачно.Тяжелый выборСемейная жизнь постепенно подкидывала новые испытания. Станислав не верил в идеальный творческий союз без "влюбленности" и бесконечно ревновал жену к коллегам. В итоге Нина оставила кино и с головой ушла в заботу о муже: ухаживала, лечила, сопровождала на премьеры. Как оказалось, Станислав не мог дать Нине то, что сам от нее требовал. Вокруг него всегда вились актрисы, он оправдывал свои романы на стороне тем, что хороший фильм не может получиться без влюбленности режиссера в актрису. Несмотря на это, Нина смогла сохранить семью. Несколько десятилетий предпочитала оставаться в тени, бережно охраняя домашний очаг.Трагедии, превратившие жизнь в испытаниеЛетом 2001 года супруги отправились в путешествие на один из кинофестивалей. В дороге Станислав Ростоцкий почувствовал себя плохо. Он остановил машину у обочины и в этот момент случилось непоправимое. Инфаркт. Меньшикова сразу вызвала скорую, но сердце ее мужа уже не билось.По словам очевидцев и близких семьи, после смерти мужа Меньшикова замкнулась. Пустота, которая осталась, была бездонной. Она не давала интервью, отказывалась от общения, почти не выходила из дома. Ее состояние лучше всего описывалось словом "онемение"."Она будто перестала существовать — физически была жива, но душа ушла вместе с Ростоцким", — вспоминали ее коллеги по Театру-студии киноактера.Гибель сынаКазалось, что боль актрисы уже достигла предела. Но меньше, чем через год, в мае 2002-го, судьба нанесла второй удар. Андрей Ростоцкий, сын Нины и Станислава, погиб в возрасте 45 лет.Он поехал в Сочи, где собирался начать съемки нового фильма. Ему нужно было подобрать локации, и он отправился на водопад "Девичьи слезы" неподалеку от Лазаревского. Андрей сорвался с высоты около 30 метров и умер мгновенно.По одной из версий, он оступился, пытаясь сделать удачный кадр, возможно, для раскадровки будущей сцены. Другие говорили, что трава на склоне была мокрой, и нога неожиданно соскользнула. Но как бы там ни было, это был ужасный, нелепый финал яркой судьбы."Нина Евгеньевна узнала об этом по телефону. Сначала не поверила. Потом просто положила трубку и больше не произнесла ни слова", — вспоминала ее внучка Ольга.Смерть сына окончательно сломила актрису. После Андрея у нее осталась только внучка Оля, дочь Андрея Ростоцкого. Девочка, которая была еще школьницей, начала ухаживать за бабушкой. Именно она стала последним светом в жизни актрисы.Последние годы: тишина и болезниЖизнь без любимых мужчин оказалась тяжелейшим испытанием. Нина Евгеньевна, которая десятилетиями справлялась со всем, с репетициями, съемками, ревностью мужа, отказом от ролей, — теперь просто оставалась в квартире и медленно угасала. Несколько инсультов подряд лишили ее сил и речи.Она больше не могла говорить. Когда к ней приходили старые коллеги или друзья семьи, она лишь слабо кивала и сжимала руку. По словам внучки, даже телевизор она перестала смотреть, лишь иногда, если попадался старый фильм, где играл Андрей или снимался Станислав, в ее глазах появлялся еле заметный свет."Она вычеркивала себя из жизни. Но не позволяла себе жаловаться. Даже молча была горда и благородна", — рассказывали знакомые семьи.17 декабря 2007 года Нина Меньшикова скончалась на 80-м году жизни. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилами мужа и сына. Это была последняя точка в великой личной драме женщины, которая смогла прожить жизнь не на сцене, а в реальности, как в настоящем, глубокого смысла спектакле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, станислав ростоцкий, вгик