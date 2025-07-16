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Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов

Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов - РИА Новости, 16.07.2025

Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов

Евросоюз, не исключено, решит использовать незаконно замороженные российские средства, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:30:00+03:00

2025-07-16T17:30:00+03:00

2025-07-16T17:30:00+03:00

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германия

лондон

сергей шойгу

евросоюз

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз, не исключено, решит использовать незаконно замороженные российские средства, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными расходами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей стран ЕС, отметил Шойгу в интервью газете "Коммерсант". "На этом фоне продолжают расти и так уже непомерные долги натовских государств. Например, по итогам 2024 года государственный долг ФРГ превысил 2,6 триллиона евро, что составляет порядка двух третей от германского ВВП. Заимствования же Лондона вовсе превышают их ВВП, составляя в абсолютных числах свыше 3 триллионов евро. Возникает вопрос: а как будут отдавать?" - сказал Шойгу. "В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств", - отметил секретарь СБ РФ. Европейцы обсуждают возможность перевода почти 200 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью, добавил Шойгу. "При этом они полагают, что этот метод позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала. Стоит отметить, что на процентах за 2024 год они "заработали" около 7 миллиардов евро. В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ", - подчеркнул Шойгу. По его словам, в целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств — привычная практика. "Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами", - сказал секретарь СБ РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, лондон, сергей шойгу, евросоюз, euroclear, экономика