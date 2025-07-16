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Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов - РИА Новости, 16.07.2025
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17:30 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/aktivy-2029529667.html
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов - РИА Новости, 16.07.2025
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов
Евросоюз, не исключено, решит использовать незаконно замороженные российские средства, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:30:00+03:00
2025-07-16T17:30:00+03:00
россия
германия
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сергей шойгу
евросоюз
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экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз, не исключено, решит использовать незаконно замороженные российские средства, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными расходами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей стран ЕС, отметил Шойгу в интервью газете "Коммерсант". "На этом фоне продолжают расти и так уже непомерные долги натовских государств. Например, по итогам 2024 года государственный долг ФРГ превысил 2,6 триллиона евро, что составляет порядка двух третей от германского ВВП. Заимствования же Лондона вовсе превышают их ВВП, составляя в абсолютных числах свыше 3 триллионов евро. Возникает вопрос: а как будут отдавать?" - сказал Шойгу. "В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств", - отметил секретарь СБ РФ. Европейцы обсуждают возможность перевода почти 200 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью, добавил Шойгу. "При этом они полагают, что этот метод позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала. Стоит отметить, что на процентах за 2024 год они "заработали" около 7 миллиардов евро. В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ", - подчеркнул Шойгу. По его словам, в целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств — привычная практика. "Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами", - сказал секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
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россия, германия, лондон, сергей шойгу, евросоюз, euroclear, экономика
Россия, Германия, Лондон, Сергей Шойгу, Евросоюз, Euroclear, Экономика
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов

Шойгу: ЕС может использовать украденные активы РФ из-за роста военных расходов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз, не исключено, решит использовать незаконно замороженные российские средства, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными расходами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей стран ЕС, отметил Шойгу в интервью газете "Коммерсант".
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"На этом фоне продолжают расти и так уже непомерные долги натовских государств. Например, по итогам 2024 года государственный долг ФРГ превысил 2,6 триллиона евро, что составляет порядка двух третей от германского ВВП. Заимствования же Лондона вовсе превышают их ВВП, составляя в абсолютных числах свыше 3 триллионов евро. Возникает вопрос: а как будут отдавать?" - сказал Шойгу.
«
"В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств", - отметил секретарь СБ РФ.
Европейцы обсуждают возможность перевода почти 200 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью, добавил Шойгу.
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"При этом они полагают, что этот метод позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала. Стоит отметить, что на процентах за 2024 год они "заработали" около 7 миллиардов евро. В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, в целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств — привычная практика. "Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами", - сказал секретарь СБ РФ.
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РоссияГерманияЛондонСергей ШойгуЕвросоюзEuroclearЭкономика
 
 
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