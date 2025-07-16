https://ria.ru/20250716/aeroport-2029543849.html

Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске - РИА Новости, 16.07.2025

Путин пообещал уделить внимание строительству аэропорта в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:37:00+03:00

2025-07-16T18:37:00+03:00

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магнитогорск

россия

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

общество

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок."Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы… Я этим позанимаюсь и думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 26-го года", - сказал Путин в ходе беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.В среду президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в преддверии Дня металлурга.

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магнитогорск, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, общество