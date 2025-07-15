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Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО

Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО - РИА Новости, 15.07.2025

Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции и получивший гражданство РФ, заявил, что ему было очень... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:56:00+03:00

2025-07-15T10:56:00+03:00

2025-07-15T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции и получивший гражданство РФ, заявил, что ему было очень нужно увидеть, как российское общество сплотилось во время СВО. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. По окончании церемонии Мартиндейл признался журналистам, что у него не было практически никаких достоверных представлений о России за время жизни в США. "Так что все, что я вижу, все новое, все приятное", - сказал он. По словам Мартиндейла, для него самым главным было увидеть, как Россия живет во время спецоперации. "Это тоже очень нужно, полезно видеть, как общество сплотилось, и как все настроены на победу, как поддерживают друг друга", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20250715/martindeyl--2029184527.html

https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029183137.html

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в мире, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины