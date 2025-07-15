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Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО - РИА Новости, 15.07.2025
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10:56 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zhizn-2029185815.html
Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО
Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО - РИА Новости, 15.07.2025
Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции и получивший гражданство РФ, заявил, что ему было очень... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:56:00+03:00
2025-07-15T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции и получивший гражданство РФ, заявил, что ему было очень нужно увидеть, как российское общество сплотилось во время СВО. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. По окончании церемонии Мартиндейл признался журналистам, что у него не было практически никаких достоверных представлений о России за время жизни в США. "Так что все, что я вижу, все новое, все приятное", - сказал он. По словам Мартиндейла, для него самым главным было увидеть, как Россия живет во время спецоперации. "Это тоже очень нужно, полезно видеть, как общество сплотилось, и как все настроены на победу, как поддерживают друг друга", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250715/martindeyl--2029184527.html
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в мире, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как Россия живет при СВО

Мартиндейл заявил, что ему было важно увидеть, как РФ сплотилась во время СВО

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России в ходе специальной военной операции и получивший гражданство РФ, заявил, что ему было очень нужно увидеть, как российское общество сплотилось во время СВО.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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10:53
По окончании церемонии Мартиндейл признался журналистам, что у него не было практически никаких достоверных представлений о России за время жизни в США. "Так что все, что я вижу, все новое, все приятное", - сказал он.
По словам Мартиндейла, для него самым главным было увидеть, как Россия живет во время спецоперации. "Это тоже очень нужно, полезно видеть, как общество сплотилось, и как все настроены на победу, как поддерживают друг друга", - добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина
10:49
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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