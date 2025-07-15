https://ria.ru/20250715/zemletryasenie--2029229480.html

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 15.07.2025

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у северных берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у северных берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 9:54 по времени UTC (12.54 мск) примерно в тысяче километров к северо-востоку от крупного города Окленд с населением 11,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html

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новая зеландия, окленд, в мире