https://ria.ru/20250715/zemletryasenie--2029155058.html
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 15.07.2025
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:24:00+03:00
2025-07-15T08:24:00+03:00
2025-07-15T08:24:00+03:00
в мире
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 2.38 по времени UTC (5.38 мск) в 2,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саррат в провинции Северный Илокос с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 48,7 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на северо-западе Филиппин