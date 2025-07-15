https://ria.ru/20250715/zemletryasenie--2029155058.html

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 15.07.2025

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:24:00+03:00

2025-07-15T08:24:00+03:00

2025-07-15T08:24:00+03:00

в мире

филиппины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 2.38 по времени UTC (5.38 мск) в 2,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саррат в провинции Северный Илокос с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 48,7 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины