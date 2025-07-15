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СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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14:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zelenskij-2029238961.html
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины
Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:20:00+03:00
2025-07-15T14:20:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
денис шмыгаль
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источник. В понедельник Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Команда Зеленского использует "все каналы", чтобы установить контакт с администрацией Трампа", - пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник отметил также, что, как ему представляется, новый посол, новый премьер-министр и новое правительство представляют собой часть этих усилий. Как сообщает газета, Свириденко сыграла ключевую роль в переговорах о сделке с Вашингтоном по ресурсам, она уже хорошо известна американским чиновникам. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029232353.html
украина
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, денис шмыгаль
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль
СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины

WP: перестановки в кабмине Украины преследуют цель расположить к себе Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источник.
В понедельник Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
"Команда Зеленского использует "все каналы", чтобы установить контакт с администрацией Трампа", - пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.
Чиновник отметил также, что, как ему представляется, новый посол, новый премьер-министр и новое правительство представляют собой часть этих усилий. Как сообщает газета, Свириденко сыграла ключевую роль в переговорах о сделке с Вашингтоном по ресурсам, она уже хорошо известна американским чиновникам.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампДенис Шмыгаль
 
 
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