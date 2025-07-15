https://ria.ru/20250715/zelenskij-2029238961.html

СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины

СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины - РИА Новости, 15.07.2025

СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского в правительстве Украины

Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:20:00+03:00

2025-07-15T14:20:00+03:00

2025-07-15T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перестановки, которые предложил в правительстве Украины Владимир Зеленский, преследуют цель расположить к себе администрацию президента США Дональда Трампа, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источник. В понедельник Зеленский объявил, что предложил министру экономики, вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет действующий премьер страны Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. "Команда Зеленского использует "все каналы", чтобы установить контакт с администрацией Трампа", - пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник отметил также, что, как ему представляется, новый посол, новый премьер-министр и новое правительство представляют собой часть этих усилий. Как сообщает газета, Свириденко сыграла ключевую роль в переговорах о сделке с Вашингтоном по ресурсам, она уже хорошо известна американским чиновникам. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщил, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029232353.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, денис шмыгаль