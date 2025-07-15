https://ria.ru/20250715/zelenograd-2029201466.html
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа - РИА Новости, 15.07.2025
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа
Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:55:00+03:00
2025-07-15T11:55:00+03:00
2025-07-15T11:55:00+03:00
происшествия
зеленоград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029200882_0:180:961:720_1920x0_80_0_0_317fad43eb47ad5a0a7f5145a0cd92f7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали. Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.
https://ria.ru/20250521/muzhchina-2018203016.html
зеленоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029200882_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_56aac4bdf84fcd0b98b8c94324119673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, россия
Происшествия, Зеленоград, Россия
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил с третьего этажа укусивших его шиншилл