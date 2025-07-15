https://ria.ru/20250715/zelenograd-2029201466.html

В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа - РИА Новости, 15.07.2025

В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:55:00+03:00

2025-07-15T11:55:00+03:00

2025-07-15T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали. Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.

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происшествия, зеленоград, россия