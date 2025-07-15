Рейтинг@Mail.ru
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zelenograd-2029201466.html
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа - РИА Новости, 15.07.2025
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа
Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:55:00+03:00
2025-07-15T11:55:00+03:00
происшествия
зеленоград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029200882_0:180:961:720_1920x0_80_0_0_317fad43eb47ad5a0a7f5145a0cd92f7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали. Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.
https://ria.ru/20250521/muzhchina-2018203016.html
зеленоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029200882_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_56aac4bdf84fcd0b98b8c94324119673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленоград, россия
Происшествия, Зеленоград, Россия
В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

В Зеленограде пьяный мужчина выбросил с третьего этажа укусивших его шиншилл

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл
Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали.
Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Красноярском крае завели дело на мужчину, выбросившего из окна щенка
21 мая, 10:39
 
ПроисшествияЗеленоградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала