Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства
Завод экс-госсекретаря Дагестана Магомедова перешел в собственность государства
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "НефтеПродуктСнаб", соучредителем которого был принадлежавший бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис", перешел в собственность государства, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце июня суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт" (ныне - ООО "Каспетролсервис"), включающего земельные участки, здания, строения, сооружения, в том числе трубопроводы, автозаправочные станции, резервуары и иную инфраструктуру. Кроме того, суд арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис".
Как указано в регистрационных документах, с 11 июля учредителем ООО "НефтеПродуктСнаб" значится Росимущество. По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания является действующей организацией с основным видом деятельности - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. По информации сервиса, одним из соучредителей "НефтеПродуктСнаба" изначально был "Дагнефтепродукт" - ныне "Каспетролсервис".
Ранее РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю.
В конце июня РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", и 25 июня Магомедов был задержан. Однако на следующий день источник агентства в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе".
В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был уволен с госслужбы.