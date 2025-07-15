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Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства - РИА Новости, 15.07.2025
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11:22 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/zavod-2029193796.html
Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства
Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства - РИА Новости, 15.07.2025
Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства
"НефтеПродуктСнаб", соучредителем которого был принадлежавший бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову нефтеперерабатывающий завод... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:22:00+03:00
2025-07-15T11:22:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "НефтеПродуктСнаб", соучредителем которого был принадлежавший бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис", перешел в собственность государства, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В конце июня суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт" (ныне - ООО "Каспетролсервис"), включающего земельные участки, здания, строения, сооружения, в том числе трубопроводы, автозаправочные станции, резервуары и иную инфраструктуру. Кроме того, суд арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Как указано в регистрационных документах, с 11 июля учредителем ООО "НефтеПродуктСнаб" значится Росимущество. По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания является действующей организацией с основным видом деятельности - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. По информации сервиса, одним из соучредителей "НефтеПродуктСнаба" изначально был "Дагнефтепродукт" - ныне "Каспетролсервис". Ранее РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю. В конце июня РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", и 25 июня Магомедов был задержан. Однако на следующий день источник агентства в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе". В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был уволен с госслужбы.
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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Бывший завод экс-госсекретаря Дагестана перешел в собственность государства

Завод экс-госсекретаря Дагестана Магомедова перешел в собственность государства

© Фото : Магомед-Султан Магомедов/TelegramМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Магомед-Султан Магомедов/Telegram
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "НефтеПродуктСнаб", соучредителем которого был принадлежавший бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис", перешел в собственность государства, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце июня суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт" (ныне - ООО "Каспетролсервис"), включающего земельные участки, здания, строения, сооружения, в том числе трубопроводы, автозаправочные станции, резервуары и иную инфраструктуру. Кроме того, суд арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
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Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис".
Как указано в регистрационных документах, с 11 июля учредителем ООО "НефтеПродуктСнаб" значится Росимущество. По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания является действующей организацией с основным видом деятельности - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. По информации сервиса, одним из соучредителей "НефтеПродуктСнаба" изначально был "Дагнефтепродукт" - ныне "Каспетролсервис".
Ранее РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю.
В конце июня РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", и 25 июня Магомедов был задержан. Однако на следующий день источник агентства в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе".
В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был уволен с госслужбы.
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