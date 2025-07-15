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Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России
Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России - РИА Новости, 15.07.2025
Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России
Вся инфраструктура мессенджера Max находится на территории РФ, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, заявили в Минцифры. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:23:00+03:00
2025-07-15T10:23:00+03:00
2025-07-15T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вся инфраструктура мессенджера Max находится на территории РФ, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, заявили в Минцифры.Ранее во вторник правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа"."Max обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей", - говорится в сообщении на сайте министерства.Там напомнили, что уже на платформе доступна отправка файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, групповые видеозвонки без ограничений по продолжительности сессии и количеству участников, а также групповые чаты. Кроме того, доступны денежные переводы в чате с собеседником, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0, мини-приложения российских компаний, а также каналы - в тестовом режиме.По словам министерства, скоро появится возможность подключаться к "Госуслугам" прямо из мессенджера для использования государственных сервисов. Также в сервис добавят цифровой ID, который позволит подтверждать личность без бумажных документов в простых бытовых ситуациях.Также будет встроен сервис "Госключ" для подписания документов при помощи электронной подписи и безопасного обмена проверенными данными между гражданами, государством и бизнесом. Появятся и образовательные сервисы, которые позволят учителям, ученикам и их родителям взаимодействовать в защищенном контуре национальной платформы.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://ria.ru/20250709/max-2028163971.html
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мессенджер max, россия, google, технологии, общество
Мессенджер Max, Россия, Google, Технологии, Общество
Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России
Минцифры: инфраструктура национального мессенджера Max находится в РФ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вся инфраструктура мессенджера Max находится на территории РФ, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, заявили в Минцифры.
Ранее во вторник правительство России
сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
"Max обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей", - говорится в сообщении на сайте
министерства.
Там напомнили, что уже на платформе доступна отправка файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, групповые видеозвонки без ограничений по продолжительности сессии и количеству участников, а также групповые чаты. Кроме того, доступны денежные переводы в чате с собеседником, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0, мини-приложения российских компаний, а также каналы - в тестовом режиме.
По словам министерства, скоро появится возможность подключаться к "Госуслугам" прямо из мессенджера для использования государственных сервисов. Также в сервис добавят цифровой ID, который позволит подтверждать личность без бумажных документов в простых бытовых ситуациях.
Также будет встроен сервис "Госключ" для подписания документов при помощи электронной подписи и безопасного обмена проверенными данными между гражданами, государством и бизнесом. Появятся и образовательные сервисы, которые позволят учителям, ученикам и их родителям взаимодействовать в защищенном контуре национальной платформы.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play.