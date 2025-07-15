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В Тамбовской области запретили публикации о последствиях атак БПЛА

В Тамбовской области запретили публикации о последствиях атак БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Тамбовской области запретили публикации о последствиях атак БПЛА

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление, запрещающее публикацию информации, фото и видео о последствиях атак украинских БПЛА и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:07:00+03:00

2025-07-15T09:07:00+03:00

2025-07-15T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тамбовская область

евгений первышов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление, запрещающее публикацию информации, фото и видео о последствиях атак украинских БПЛА и работе ПВО в регионе, запрет распространяется на СМИ, интернет-ресурсы, включая социальные сети и мессенджеры. "Подписал постановление о запрете на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с процессом и последствиями применения БПЛА украинского режима и работы наших средств ПВО. Публикация таких материалов запрещается в Тамбовской области и в СМИ, и в сети интернет в целом. Это касается и телеграм-каналов, и пабликов, и личных страниц в соцсетях", - написал Первышов в Telegram-канале. Он уточнил, что под запрет попадает информация о полетах дронов, работе систем радиоэлектронной борьбы, расчетах противовоздушной обороны, а также последствиях атак БПЛА. Публикация данных о местоположении военных объектов и систем ПВО также недопустима. "За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: на граждан - до 5000 рублей; на должностных лиц - до 20 000 рублей; на юридических лиц - до 100 000 рублей", - подчеркнул врио губернатора. Он добавил, что исключение составляют официальные сообщения, публикуемые органами власти и правоохранительными структурами. Первышов отметил, что мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона и призвал серьёзно отнестись к новым правилам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тамбовская область, евгений первышов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф